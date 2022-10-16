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Гладков сообщил, что при стрельбе на полигоне не погиб ни один белгородец

Гладков: среди погибших и раненых в теракте на полигоне нет жителей Белгородской области

Ни один житель Белгородской области не погиб и не был ранен в теракте, который произошел 15 октября на полигоне Западного военного округа (ЗВО), сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Погибли и ранены многие военнослужащие. Всем раненым оказывается помощь», — сказал он.

По данным Минобороны, теракт произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, которых готовили к участию в спецоперации на Украине. Двое граждан одной из стран СНГ открыли стрельбу, погибли 11 человек, 15 пострадали.

Mash писал, что погибшие — добровольцы из Брянской области.

«Коммерсантъ» сообщил, что по факту случившегося завели уголовное дело по ст. 105 УК (убийство), максимальное наказание по которой составляет 20 лет лишения свободы. По данным издания, расследованием занимается военное следственное управление Следственного комитета по ЗВО, а затем дело передадут в главное военное следственное управление.

Материал дополняется.

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