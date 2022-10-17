В Керчи эвакуировали суды и школы после сообщений о минировании

Власти Керчи объявили эвакуацию всех судов, детских садов, школ и колледжей из-за сообщений о минировании. Об этом сообщил ТАСС глава администрации города Святослав Брусаков.

«Во все суды, школы, детские сады, колледжи поступили сообщения о минировании. Проводится эвакуация согласно регламентам», — сказал Брусаков.

Сообщения о минировании поступили около 08:30 по местному времени (совпадает с мск) во все школы и детские сады города, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Керченского городского совета. В образовательные организации вызвали ОМОН, Росгвардию и кинологов.

Школы и другие образовательные организации Крыма регулярно получают сообщения о минировании. На прошлой неделе школы Керчи эвакуировали четыре раза подряд. За последние две недели звонки о минировании также поступали в школы Ленинского района, Симферополя и Евпатории.

В Керчи до 23 октября действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, его объявили после взрыва на Крымском мосту. Он действует и в других районах полуострова до той же даты.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее отказался переводить школы на удаленный режим работы из-за угрозы минирования. «Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. Уверен, что после окончания специальной военной операции нас ждет спокойная мирная жизнь», — говорил он.