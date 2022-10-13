В Крыму решили не вводить в школах удаленку из-за звонков о минировании

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Крыму не будут вводить дистанционное обучение для школьников из-за звонков о минировании. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксенов, который накануне не исключил такую возможность.

«Учебный процесс продолжится в штатном режиме, перевода на дистанционный формат не будет. Все школы находятся под контролем правоохранительных органов», — заявил Аксенов.

По его словам, руководство школ работает согласно полученным инструкциям, помещения ночью осматривают и опечатывают, чтобы соблюсти безопасность учебных учреждений.

«Прошу родителей и всех крымчан набраться терпения. Уверен, что после окончания специальной военной операции нас ждет спокойная мирная жизнь», — добавил Аксенов.

При этом замминистра образования республики Оксана Красникова сообщила, что Керченский политехнический колледж перешел на дистанционное обучение из-за сообщений о минировании. «Там есть общежитие и за последние дни такое количество эвакуаций», — цитирует ее «Крым 24».

Накануне Аксенов заявил, что школьников в Крыму могут перевести на дистанционное обучение на какое-то время из-за большого количества фейковых звонков о минировании. За последние две недели сообщения об угрозе взрыва поступали в школы Ленинского района, Симферополя, Керчи, Евпатории.