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Власти Киева перевели все школы на удаленку

Фото: Michael Loccisano / Getty Images
Фото: Michael Loccisano / Getty Images

Все учебные заведения Киева переведены на дистанционный режим, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Обучение пройдет удаленно, поскольку воздушную тревогу объявили до начала учебного процесса.

Воздушную тревогу в Киеве, Киевской области и ряде других областей Украины объявили в ночь на 17 октября. В Киеве сирены включили около 6 утра. В центре столицы прогремело несколько взрывов, один из них — в районе железнодорожного вокзала, сообщили местные власти.

Россия с 10 октября наносит по объектам инфраструктуры Украины массированные ракетные удары. Некоторые города остались без света и водоснабжения. Удары были нанесены после взрыва на Крымском мосту. Российские власти заявили, что за терактом стояли спецслужбы Украины.

Теги
Киев школы дистанционное обучение ракетные удары Военная операция на Украине
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