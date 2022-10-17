Рогов раскрыл количество проведенных ВСУ учений по форсированию Днепра

Рогов: с сентября ВСУ провели как минимум пять учений по форсированию Днепра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала октября уже два раза проводили учения по форсированию Днепра, в сентябре их устраивали как минимум трижды. Об этом сообщил ТАСС член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов



«[ВСУ] проводили учения как минимум три раза только в сентябре, <...> в октябре как минимум речь идет о двух учениях», — сказал он.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ сосредоточили силы в районе сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, чтобы форсировать Днепр для захвата Запорожской АЭС.

С сентября запорожские власти неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения в Запорожской области большое количество войск и техники. Рогов и ранее говорил, что украинские власти разработают несколько сценариев наступления в Запорожской области, в том числе планируют форсирование Днепра.

11 октября он заявил, что украинские силы хотят реализовать свои планы по захвату Запорожской АЭС до наступления осенней холодной и дождливой погоды.

Запорожская атомная станция — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она находится в Энергодаре. Станция перешла под контроль российских военных в начале боевых действий на Украине, однако формально управлялась украинским «Энергоатомом».



Стороны конфликта не раз обвиняли друг друга в обстрелах территории АЭС, а в конце августа впервые в истории станция полностью отключилась от электросети. После этого туда приехали специалисты МАГАТЭ. Они обнаружили физические повреждения станции, а также указали на присутствие российских военнослужащих, автомобилей и техники. После отъезда агентство оставило там двух своих специалистов.

После того как Запорожская область по итогам референдума вошла в состав России, президент Владимир Путин поручил правительству принять объекты Запорожской АЭС в федеральную собственность. Было создано ФГУП «Запорожская атомная электростанция», Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить гендиректора.