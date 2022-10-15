Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 14 окт, 16:01
Путин выразил соболезнования Эрдогану после взрыва на шахте в Турции Общество, 13:58
Как построить частный дом в один клик: с чего начать РБК и Дом.РФ, 13:57
Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ в Херсонской области Политика, 13:50
Все ближайшие матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания Спорт, 13:45
Киевлян попросили сократить потребление электроэнергии на 35–40% Политика, 13:41
Росгвардия усилила охрану военкоматов из-за нападений Политика, 13:22
Собаки взаперти: что такое безответственное обращение с животным Партнерский проект, 13:12
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Футболиста «Манчестер Юнайтед» снова арестовали по делу об изнасиловании Спорт, 12:54
В Киеве снова объявили воздушную тревогу Политика, 12:44
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 12:26
В Партизанске умер военком Политика, 12:20
Белоруссия сообщила о прибытии в страну первых эшелонов российских войск Политика, 12:16
Стремоусов сообщил о попытке наступления ВСУ в Херсонской области Политика, 12:04
В России выявили минимум заболевших COVID-19 с начала августа Общество, 11:56
Военная операция на Украине ,  
0 

Киевлян попросили сократить потребление электроэнергии на 35–40%

Жителей Киева попросили сократить потребление электроэнергии на 35–40%
Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате обстрела в столице могут наблюдаться перебои со светом вечером. Представителей бизнеса попросили ограничить использование внешнего освещения
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В энергетической компании ДТЭК призвали жителей Киева сократить потребление электроэнергии на 35–40%. Об этом компания сообщила в социальной сети «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Поставщик электричества и газа YASNO уточнил, что перебои со светом могут наблюдаться более четырех часов в пиковую нагрузку вечером с 18:00 до 23:00.

Представителей бизнеса попросили ограничить использование внешнего освещения в офисах, ресторанах, торговых центрах и т.д.

Утром 15 октября в «Укрэнерго» предупредили жителей о возможных аварийных отключениях электричества и призвали экономить электроэнергию.

В Киеве второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Утром в результате обстрела области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Российские военные с 10 октября наносят ракетные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину. Власти украинских городов и областей, в том числе столицы, неоднократно объявляли воздушную тревогу и сообщали о взрывах, перебоях с электричеством и других последствиях обстрелов.

Читайте на РБК Pro
Ребенок — прокрастинатор. Как помочь ему выполнять все задачи в срок Как снизить налоговые риски работодателя при выплате выходного пособия 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Киев отключение электроэнергии ракетный обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Политика
В Киеве и ряде других областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
Политика
Маск обвинил Россию в попытках «убить» сеть Starlink на Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter