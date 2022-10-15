Киевлян попросили сократить потребление электроэнергии на 35–40%

Из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры в результате обстрела в столице могут наблюдаться перебои со светом вечером. Представителей бизнеса попросили ограничить использование внешнего освещения

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В энергетической компании ДТЭК призвали жителей Киева сократить потребление электроэнергии на 35–40%. Об этом компания сообщила в социальной сети «Фейсбук» (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

Поставщик электричества и газа YASNO уточнил, что перебои со светом могут наблюдаться более четырех часов в пиковую нагрузку вечером с 18:00 до 23:00.

Представителей бизнеса попросили ограничить использование внешнего освещения в офисах, ресторанах, торговых центрах и т.д.

Утром 15 октября в «Укрэнерго» предупредили жителей о возможных аварийных отключениях электричества и призвали экономить электроэнергию.

В Киеве второй раз за день была объявлена воздушная тревога. Утром в результате обстрела области был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Российские военные с 10 октября наносят ракетные удары по военным объектам и энергетической инфраструктуре Украины в ответ на подрыв грузовика на Крымском мосту, в котором Россия обвинила Украину. Власти украинских городов и областей, в том числе столицы, неоднократно объявляли воздушную тревогу и сообщали о взрывах, перебоях с электричеством и других последствиях обстрелов.