Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией

Лидер общественного движения «Новороссия», бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков продает медаль, полученную в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Лот выставлен на продажу на сайте специально-нумизматической фирмы «Монеты и медали», которая проводит очные аукционы по продаже монет, медалей и орденов. Его стартовая цена — 1 млн руб.

Как сообщил Стрелков на своей странице «Вконтакте», он решил продать медаль, поскольку «имеют место материальные проблемы», которые невозможно «залатать» имеющимися наличными средствами».

Также он уточнил, что получил медаль весной 2014 года — «до начала Донбасской кампании». По словам Стрелкова, он не имеет «особого пиетета» к награде.

В описании лота на сайте «Монеты и медали» говорится, что это негосударственная награда Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Ее вручали лицам, которые внесли «наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию». Медаль изготовлена из золота 750-й пробы.

Игорь Стрелков уволился в 2013 году из ФСБ в звании полковника. Он служил в Боснии, Приднестровье и Чечне. За свое участие в конфликте на востоке Украины включен в «черный список» США и Евросоюза, предусматривающий запрет на въезд и арест активов. С мая по август 2014 года Стрелков был министром обороны самопровозглашенной ДНР, позднее возглавил движение «Новороссия».