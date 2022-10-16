В Новой Каховке сработала система ПВО, прогремело более десяти взрывов

Более десяти воздушных взрывов прогремело в Новой Каховке Херсонской области, работает ПВО, звучит сирена воздушной тревоги. Об этом сообщила городская администрация.

Власти Новой Каховки в последнее время регулярно сообщают о взрывах и работе ПВО, последний раз — накануне вечером.

В администрации Херсонской области заявляют, что обстрелы городов участились после того, как регион присоединили к России. Глава области Владимир Сальдо 13 октября записал видеообращение с просьбой к российскому руководству помочь вывезти местных жителей из-за ракетных ударов. По его словам, Херсон, Новая Каховка, Чернобаевка и другие населенные пункты постоянно обстреливаются украинскими вооруженными силами.

Администрация при этом исключает массовую эвакуацию населения. Сальдо подчеркивает, что жители должны покидать регион только по собственному решению.

Минобороны России 15 октября заявило о попытках ВСУ наступать в Херсонской области. В военном ведомстве говорят, что атака была отражена.