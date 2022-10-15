Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Власти Запорожья сообщили о пожаре после удара по инфраструктурному объекту

В городе Запорожье, контролируемом украинскими силами, произошел пожар из-за атаки российских дронов-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется, заявил мэр Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

В 23:43 он объявил о воздушной тревоге и призвал жителей отправиться в укрытия. В 1:19 Куртев сообщил, что режим отменяется.

О пожаре в некоторых районах Запорожья и работе системы противовоздушной обороны сообщил и член совета администрации подконтрольной России Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко — цветет «Герань»! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Также была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма», — написал он в своем телеграм-канале.

Об атаках с участием дронов-камикадзе «Герань» Рогов сообщал также 9 октября. Тогда он говорил об ударе по казарме 55-й артиллерийской бригады украинской армии в Запорожье.

В тот же день он рассказывал о взрывах и работе ПВО в городе. Рогов утверждал, что удары наносятся «по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры» в Запорожье, которые "украинские военные и иностранные наемники используют в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами».

Читайте на РБК Pro Pro Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Медпомощь за границей: как вызвать скорую, получить рецепт и найти врача Инструкции Pro Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Ничего не ясно: как бизнесу строить планы в период неопределенности Инструкции Pro Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Из грязи в князи: как устроены касты в современном обществе Статьи Pro 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи 6 порочных мотивов покупателей: как они помогут нарастить продажи Статьи Pro Как провести диагностику компании по методу «большой тройки» Как провести диагностику компании по методу «большой тройки» Инструкции Pro x The Economist Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса Прогнозы Pro Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+ Статьи Pro Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Привычные инструменты продажи жилья перестают работать. Что может помочь Статьи

Вечером 14 сентября Рогов сообщал о попытке атаки ВСУ с участием дронов-камикадзе с прикрепленными к ним взрывными устройствами по Мелитополю, который сейчас является областным центром части Запорожской области, вошедшей в состав России по итогам референдумов в конце сентября. По его словам, один беспилотник сбила система ПВО, а второй рухнул и взорвался.