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Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Власти Запорожья сообщили о пожаре после удара по инфраструктурному объекту

В городе Запорожье, контролируемом украинскими силами, произошел пожар из-за атаки российских дронов-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется, заявил мэр Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.

В 23:43 он объявил о воздушной тревоге и призвал жителей отправиться в укрытия. В 1:19 Куртев сообщил, что режим отменяется.

О пожаре в некоторых районах Запорожья и работе системы противовоздушной обороны сообщил  и член совета администрации подконтрольной России Запорожской области Владимир Рогов.

«В Запорожье громко — цветет «Герань»! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Также была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма», — написал он в своем телеграм-канале.

Об атаках с участием дронов-камикадзе «Герань» Рогов сообщал также 9 октября. Тогда он говорил об ударе по казарме 55-й артиллерийской бригады украинской армии в Запорожье.

В тот же день он рассказывал о взрывах и работе ПВО в городе. Рогов утверждал, что удары наносятся «по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры» в Запорожье, которые "украинские военные и иностранные наемники используют в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами».

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Вечером 14 сентября Рогов сообщал о попытке атаки ВСУ с участием дронов-камикадзе с прикрепленными к ним взрывными устройствами по Мелитополю, который сейчас является областным центром части Запорожской области, вошедшей в состав России по итогам референдумов в конце сентября. По его словам, один беспилотник сбила система ПВО, а второй рухнул и взорвался.

Теги
Запорожье дроны атака Пожар Владимир Рогов
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