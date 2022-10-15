Власти Запорожья сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В городе Запорожье, контролируемом украинскими силами, произошел пожар из-за атаки российских дронов-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры, информация о пострадавших уточняется, заявил мэр Анатолий Куртев в своем телеграм-канале.
В 23:43 он объявил о воздушной тревоге и призвал жителей отправиться в укрытия. В 1:19 Куртев сообщил, что режим отменяется.
О пожаре в некоторых районах Запорожья и работе системы противовоздушной обороны сообщил и член совета администрации подконтрольной России Запорожской области Владимир Рогов.
«В Запорожье громко — цветет «Герань»! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны взрывы. Также была слышна работа ПВО. В нескольких районах города сейчас сильный пожар и видны столпы дыма», — написал он в своем телеграм-канале.
Об атаках с участием дронов-камикадзе «Герань» Рогов сообщал также 9 октября. Тогда он говорил об ударе по казарме 55-й артиллерийской бригады украинской армии в Запорожье.
В тот же день он рассказывал о взрывах и работе ПВО в городе. Рогов утверждал, что удары наносятся «по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры» в Запорожье, которые "украинские военные и иностранные наемники используют в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами».
Вечером 14 сентября Рогов сообщал о попытке атаки ВСУ с участием дронов-камикадзе с прикрепленными к ним взрывными устройствами по Мелитополю, который сейчас является областным центром части Запорожской области, вошедшей в состав России по итогам референдумов в конце сентября. По его словам, один беспилотник сбила система ПВО, а второй рухнул и взорвался.