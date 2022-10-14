В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Николаевской и Одесской областей Украины объявили воздушную тревогу вечером 14 октября, об этом они написали в телеграм-каналах.

Это произошло в 22:19. В Одессе воздушную тревогу отменили спустя почти два часа.

С 10 октября власти украинских регионов несколько раз объявляли воздушную тревогу в связи с массированными ударами российских сил. В частности, 13 октября сигналы звучали по всей стране. В областях сообщают о взрывах, отключениях электричества и других последствиях атак.

В российском Минобороны 10 и 11 октября отчитывались о том, что «все назначенные объекты были поражены». 14 октября в военном ведомстве сообщили об ударах по объектам системы военного управления и энергетики в Киевской и Харьковской областях.

Президент Владимир Путин в тот же день говорил, что в планах Минобороны было поразить 29 объектов. «Семь не было поражено так, как это планировало Минобороны. Добивают эти объекты постепенно, необходимости в массированных ударах нет, во всяком случае сейчас, а там видно будет», — сказал Путин.