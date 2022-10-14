Депутат заявил об отправке домой из гарнизона в Елани 700 мобилизованных
Около 700 мобилизованных отправили обратно домой из Еланского учебного центра на Урале, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») в «Телеграм».
«Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов», — написал Иванов.
По его словам, о количестве отправленных назад мобилизованных ему сообщили в медицинской роте Еланского гарнизона.
«Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 завернули по документам как неправомерно мобилизованных. В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно, то есть выполняют работу военкомов», — указал Иванов.
Депутат отметил, что вся необходимая для работы информация в военкоматах уже должна быть. РБК обратился за комментарием к депутату Максиму Иванову.
В военном комиссариате Свердловской области РБК сообщили, что у них нет информации о мобилизованных, которых отправили из Еланского гарнизона домой.
В начале октября депутат сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, третий почувствовал себя плохо, и его не смогли спасти. Кроме того, по его словам, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени.
Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Однако после начала рассылки повесток из многих регионов начали поступать сообщения об ошибках: среди прочих повестки получали те, кто имеет отсрочку от призыва или не подлежит ему.
Так, например, повестки приходили людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным отцам. Главы регионов, например Якутии и Владимирской области, сообщали, что начали работу по возвращению ошибочно мобилизованных.
В конце сентября президент России Владимир Путин призывал исправить все допущенные при мобилизации ошибки и не допускать их впредь. 10 октября, на встрече с губернаторами, Путин заявил, что вопросов остается достаточно, так как проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.