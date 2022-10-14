Депутат заявил об отправке домой из гарнизона в Елани 700 мобилизованных

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 62,47 (-0,12) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 63,06 (-0,44) Инвестиции, 16:01
В Белгороде проверят подвалы на случай массированного ракетного удара ВСУ Политика, 17:14
Песков объяснил слова Путина о завершении мобилизации за две недели Политика, 17:09
Что будет с курсами криптовалют в октябре. Несколько сценариев Крипто, 17:08
Почему необходимо пересмотреть размер пособия по уходу за инвалидом Партнерский проект, 17:08
Взломщик протокола Mango вернул $8 млн из похищенных средств Крипто, 17:06
Путин выступил против эмоциональной оценки уехавших после мобилизации Политика, 17:04
Пилота Azur Air в Уфе сняли с рейса на фоне мобилизации Общество, 16:58
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Как изменился рынок жилья в России за 25 лет РБК и Дом.РФ, 16:56
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:52
Издатель Elle и StarHit обратился в суд из-за товарного знака Disney Технологии и медиа, 16:50
Рублев вышел в полуфинал на втором турнире подряд Спорт, 16:49
На дорогах появились инспекторы ВАИ. Какие у них полномочия Авто, 16:48
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 16:46
Минобороны исключило мобилизацию женщин Политика, 16:44
Военная операция на Украине ,  

Депутат заявил об отправке домой из гарнизона в Елани 700 мобилизованных

Фото: maksim_ivanon / Telegram
Фото: maksim_ivanon / Telegram

Около 700 мобилизованных отправили обратно домой из Еланского учебного центра на Урале, сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов («Единая Россия») в «Телеграм».

«Из Елани отправили около 700 мобилизованных. Обратно домой. Все больше обоснованных вопросов возникает к качеству работы военкоматов», — написал Иванов.

По его словам, о количестве отправленных назад мобилизованных ему сообщили в медицинской роте Еланского гарнизона.

«Сообщили, что за две недели они отправили обратно по домам 400 человек. Еще 300 завернули по документам как неправомерно мобилизованных. В итоге военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, отправку их обратно, то есть выполняют работу военкомов», — указал Иванов.

Депутат отметил, что вся необходимая для работы информация в военкоматах уже должна быть. РБК обратился за комментарием к депутату Максиму Иванову.

В военном комиссариате Свердловской области РБК сообщили, что у них нет информации о мобилизованных, которых отправили из Еланского гарнизона домой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации
Инструкции
Pro
Болит поясница: комплекс упражнений, чтобы с этим справиться
Видео
Pro
Фото: Ian Forsyth / Getty Images Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Просто плохая концентрация или СДВГ: как отличить у взрослого
Статьи
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro
Как провести диагностику компании по методу «большой тройки»
Инструкции
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Какие способы приготовления кофе самые опасные для здоровья
Статьи

В начале октября депутат сообщал о нескольких случаях гибели мобилизованных в Еланском гарнизоне: один умер от сердечного приступа, второй совершил самоубийство, третий почувствовал себя плохо, и его не смогли спасти. Кроме того, по его словам, один резервист умер уже дома после возвращения из этой учебной части, у него был обнаружен цирроз печени.

Путин объявил о начале частичной мобилизации в России 21 сентября. Однако после начала рассылки повесток из многих регионов начали поступать сообщения об ошибках: среди прочих повестки получали те, кто имеет отсрочку от призыва или не подлежит ему.

Так, например, повестки приходили людям с тяжелыми заболеваниями и многодетным отцам. Главы регионов, например Якутии и Владимирской области, сообщали, что начали работу по возвращению ошибочно мобилизованных.

В конце сентября президент России Владимир Путин призывал исправить все допущенные при мобилизации ошибки и не допускать их впредь. 10 октября, на встрече с губернаторами, Путин заявил, что вопросов остается достаточно, так как проблемы в этой сфере, видимо, накапливались долго, и сейчас представился хороший повод, чтобы разобраться с ними.

Теги
Свердловская область мобилизация Госдума новости
Материалы по теме
Власти подтвердили отсрочку от мобилизации для отцов с тремя детьми
Политика
В Госдуме предложили наказать офицеров из-за мобилизованных на передовой
Политика
В Татарстане установили единовременную выплату для детей мобилизованных
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter