Лукашенко заявил о подготовке Западом провокаций по всему периметру СНГ

Александр Лукашенко (Фото: Global Look Press)

Страны СНГ должны быть готовы к различным провокациям по всему периметру Содружества, так как каждое из государств будут испытывать на прочность. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе, передает БелТА.

«Но, думаю, все здесь понимают, что истинные цели западных стратегов намного шире — расчленить евразийское пространство по секторам влияния и использовать наши страны в качестве сырьевых и промышленных придатков. Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. <...> На прочность будут испытывать всех», — сказал президент Белоруссии.

В качестве примеров таких провокаций Лукашенко привел «недавние события» в Казахстане и Узбекистане.

2 января в Казахстане начались массовые протесты, которые вспыхнули на западе страны, а потом распространились и в другие районы. Причиной протестов стал рост цен на газ. Вскоре требования протестующих стали политическими. После протестов первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев лишился большинства государственных привилегий, с руководящих постов ушли его родственники. 1 июля в Каракалпакии на западе Узбекистана также начались протесты. Поводом стало предложение изменить Конституцию. Согласно изначальной версии поправок, Республика Каракалпакстан лишалась бы автономии и права выйти из состава страны по результатам референдума. После протестов президент страны Шавкат Мирзиёев пообещал, что поправки, отменяющие автономию Каракалпакии, не будут вносить в Конституцию.

Лукашенко отметил недостаточный уровень взаимной поддержки внутри СНГ. Причиной такой ситуации он назвал множество межнациональных и территориальных споров, «которые Советский Союз не смог или не успел разрешить».

«Сегодня внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние», — заявил Лукашенко.

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Президент Белоруссии не раз обвинял Запад в попытках создать раскол на постсоветском пространстве. В частности, это необходимо, чтобы ослабить Россию, заверял президент.

Накануне глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад стремится развалить Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), так как не хочет появления «конкурента на постсоветском пространстве». Кроме того, страны Запада хотят помешать укрупнению ЕАЭС, утверждал глава КГБ.