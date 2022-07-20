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Режим ЧП в Каракалпакстане по указу президента завершится досрочно

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На территории автономной Республики Каракалпакстан режим чрезвычайной ситуации завершится 21 июля, а не 2 августа, соответствующий указ опубликован на сайте главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, введенного указом президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года», — говорится в документе.

Решение было принято после обращения Жокаргы Кенеса — высшего законодательного органа Каракалпакии — и в связи с восстановлением общественного порядка на территории республики, отмечается в указе.

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Чрезвычайное положение в Каракалпакии Мирзиёев ввел с 3 июля на фоне протестов, начавшихся 1 июля из-за предложенных властями Узбекистана изменений в Конституции. Согласно проекту, Республика Каракалпакстан лишалась бы суверенитета и права выйти из состава страны по результатам референдума.

В ночь на 2 июля, как сообщалось в местных СМИ и соцсетях, правоохранительные органы приступили к разгону протестующих, в столице региона Нукусе весь день была слышна стрельба. Вечером туда прилетел Мирзиёев.

Он пообещал, что поправки, отменяющие автономию Каракалпакии, не будут внесены в Основной закон. На следующий день Мирзиёев заявил о жертвах столкновений, 4 июля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Нацгвардию сообщил о 18 погибших, почти 250 раненых и более чем 500 задержанных. Против лидера протестов, журналиста Даулетмурата Тажимуратова, возбудили уголовное дело за посягательство на конституционный строй (до 20 лет лишения свободы).

Теги
Узбекистан Каракалпакстан Шавкат Мирзиеев режим чп автономия
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