Режим ЧП в Каракалпакстане по указу президента завершится досрочно

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На территории автономной Республики Каракалпакстан режим чрезвычайной ситуации завершится 21 июля, а не 2 августа, соответствующий указ опубликован на сайте главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«Прекратить досрочно с 05 часов 00 минут 21 июля 2022 года действие чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, введенного указом президента Республики Узбекистан от 2 июля 2022 года», — говорится в документе.

Решение было принято после обращения Жокаргы Кенеса — высшего законодательного органа Каракалпакии — и в связи с восстановлением общественного порядка на территории республики, отмечается в указе.

Чрезвычайное положение в Каракалпакии Мирзиёев ввел с 3 июля на фоне протестов, начавшихся 1 июля из-за предложенных властями Узбекистана изменений в Конституции. Согласно проекту, Республика Каракалпакстан лишалась бы суверенитета и права выйти из состава страны по результатам референдума.

В ночь на 2 июля, как сообщалось в местных СМИ и соцсетях, правоохранительные органы приступили к разгону протестующих, в столице региона Нукусе весь день была слышна стрельба. Вечером туда прилетел Мирзиёев.



Он пообещал, что поправки, отменяющие автономию Каракалпакии, не будут внесены в Основной закон. На следующий день Мирзиёев заявил о жертвах столкновений, 4 июля «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Нацгвардию сообщил о 18 погибших, почти 250 раненых и более чем 500 задержанных. Против лидера протестов, журналиста Даулетмурата Тажимуратова, возбудили уголовное дело за посягательство на конституционный строй (до 20 лет лишения свободы).