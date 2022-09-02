Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 сентября
EUR ЦБ: 60,28 (+0,07) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Курс доллара на 2 сентября
USD ЦБ: 60,24 (0) Инвестиции, 01 сен, 16:01
Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфоре Общество, 02:29
МАГАТЭ провело первичную оценку состояния Запорожской АЭС Политика, 02:26
Автора «санкций из ада» против России предложили допросить по делу Трампа Политика, 02:13
Берлускони завел TikTok и выложил видео с шуткой про Путина и Байдена Политика, 01:56
«Яндекс» попросил АвтоВАЗ увеличить поставки автомобилей для такси Бизнес, 01:31
США объявили о пересмотре политики размещения афганских беженцев Политика, 00:52
В Стамбуле обстреляли штаб-квартиру федерации футбола Турции Спорт, 00:47
Дания поставит военную форму и зимнюю одежду для ВСУ Политика, 00:34
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Грузии заявили об отсутствии планов отменять безвизовый режим с Россией Политика, 00:17
Зеленский упразднил делегацию Киева в «минской» контактной группе Политика, 00:05
В ЦБ заявили о превращении валютных счетов граждан в «де-факто рублевые» Финансы, 00:01
Зачем отдали Войнова и Шипачева. Главное — о селекции клубов КХЛ Спорт, 00:00
Эксперты увидели «положительный сюрприз» в российской экономике Экономика, 00:00
Профилактика мании: как снизить зависимость от азартных игр Партнерский проект, 01 сен, 23:44
Общество ,  
0 

Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфоре

Сухогруз с украинским зерном Lady Zehma, севший на мель в проливе Босфор вечером 1 сентября, спасен и отбуксирован к берегу в стамбульском квартале Ахыркапы, сообщает агентство Anadolu.

173-метровое судно село на мель из-за неисправности руля. Оно бросило якорь в бухте Бебек в Босфоре. Пролив перекрыли, на место отправили пять буксиров и два катера для проведения Главным управлением береговой безопасности Турции спасательной операции, указывает агентство. Судно на предмет повреждений уже осмотрели спасатели и водолазы.

По данным портала Hurriyet, Lady Zehma оказалась в 100 м от берега, операция по спасению судна продолжалась четыре часа. После ее завершения пролив открыли для судоходства.

Сухогруз вышел из порта Черноморск на юге Украины 30 августа, на его борту 3 тыс. т кукурузы, которую должны доставить в Италию.

Турция заявила об отсутствии проблем с судоходством из-за мины в Босфоре
Политика
Фото:binaltmisiki / Twitter

В конце июля в акватории пролива произошел похожий инцидент со 134-метровым судном Sparta. У него обнаружили неисправность двигателя, корабль заблокировал движение по проливу. Главное управление береговой безопасности Турции провело операцию по буксировке судна, после чего судоходство в Босфоре возобновилось.

Теги
Босфор Стамбул судно Украина зерно
Материалы по теме
Босфор перекрыли из-за севшего на мель судна с украинским зерном
Политика
Турция перекрыла Босфор из-за «похожего на мину» предмета
Общество
Турция не пропустила три российских корабля через Босфор и Дарданеллы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter