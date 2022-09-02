Судно с украинским зерном сняли с мели в Босфоре

Сухогруз с украинским зерном Lady Zehma, севший на мель в проливе Босфор вечером 1 сентября, спасен и отбуксирован к берегу в стамбульском квартале Ахыркапы, сообщает агентство Anadolu.

173-метровое судно село на мель из-за неисправности руля. Оно бросило якорь в бухте Бебек в Босфоре. Пролив перекрыли, на место отправили пять буксиров и два катера для проведения Главным управлением береговой безопасности Турции спасательной операции, указывает агентство. Судно на предмет повреждений уже осмотрели спасатели и водолазы.

По данным портала Hurriyet, Lady Zehma оказалась в 100 м от берега, операция по спасению судна продолжалась четыре часа. После ее завершения пролив открыли для судоходства.

Сухогруз вышел из порта Черноморск на юге Украины 30 августа, на его борту 3 тыс. т кукурузы, которую должны доставить в Италию.

В конце июля в акватории пролива произошел похожий инцидент со 134-метровым судном Sparta. У него обнаружили неисправность двигателя, корабль заблокировал движение по проливу. Главное управление береговой безопасности Турции провело операцию по буксировке судна, после чего судоходство в Босфоре возобновилось.