Рогов сообщил о попавших в ловушку иностранных наемниках в Запорожской области

Иностранные наемники попали в ловушку на запорожской линии соприкосновения, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он опубликовал видео с Даниилом Безсоновым, на котором тот назван военным экспертом.

«Группа около 10 человек иностранцев совершила вылазку на наши позиции в районе населенного пункта Пологи. Их запустили, после чего начался бой», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Рогова, ссылающегося на «кадры с нашлемной камеры погибшего западного наемника», иностранцам дали отпор, у них есть раненые и погибшие.

При попытке отступления по наемникам был нанесен удар из огнеметной системы «Солнцепек».

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