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Гладков сообщил, что после обстрела ВСУ по Белгороду никто не пострадал

Гладков: после обстрела ВСУ белгородской многоэтажки пострадавших нет

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После обстрела силами ВСУ белгородской многоэтажки никто не пострадал, серьезные повреждения получил технический этаж здания. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По докладу моего заместителя Константина Полежаева, пострадавших от попадания ракеты в жилой дом нет. Разрушения серьезные у технического этажа здания, но не критические для дома. На месте работают эксперты. После их заключения можно будет говорить о начале восстановительных работ», — написал он.

Фото:belgorod1 / VK Фото:belinter / VK Фото:belinter / VK Фото:belgorod1 / VK Фото:belinter / VK Фото:belinter / VK


По его словам, часть жителей многоквартирного дома временно выехала к родственникам, а все, у кого такой возможности нет, будут обеспечены всем необходимым.

Как сообщал мэр Белгорода Антон Иванов, примерно в 12:40 после работы ПВО в небе над Белгородом, на здание на улице Губкина «упал неопознанный объект». Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортивную площадку лицея № 32, добавил он. Как заявил Гладков, Белгород обстреляли ВСУ.

По данным ГИС ЖКХ, общая площадь здания составляет 5,7 тыс. кв. м, в том числе 5,6 тыс. — это жилые помещения. Дом построен в 1996 году, в нем 78 квартир.

Кроме того, Гладков рассказал, что под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, есть разрушения на территории школы, учащиеся которой переведены на удаленку. Власти ранее отправили на дистанционное обучение школьников Белгорода и приграничных районов на две недели.

Накануне в Белгороде также работали системы ПВО, в оперштабе областного правительства сообщали о незначительных повреждениях автомобилей, электропроводов и падении осколков. По словам Иванова, осколки обнаружили на 15 улицах.

Теги
Белгород обстрел ВСУ пострадавшие Военная операция на Украине
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В Белгороде после обстрела ВСУ получила повреждения многоэтажка
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