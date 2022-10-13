Посол исключил «глобальное участие» Парижа в решении конфликта на Украине

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Рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине на данный момент не приходится, учитывая ее провал как гаранта минских соглашений, однако Париж может подключаться по конкретным вопросам разрешения ситуации, заявил в интервью «РИА Новости» российский посол во Франции Алексей Мешков.

«Главный игрок находится не в Европе, он находится за океаном, поэтому европейские страны не могут играть какой-либо решающей роли в возможном процессе урегулирования [конфликта на Украине]. Кстати, у Германии и Франции был свой звездный час, когда они были гарантами минских соглашений. Они, к сожалению, ничего не сделали для их реализации, поэтому рассчитывать на какое-то глобальное участие Франции сегодня не приходится», — сказал он.

При этом Мешков допустил, что Франция может подключиться к обсуждению вопросов, связанных с вывозом зерна, а также с ситуацией на Запорожской АЭС.

Минские соглашения были подписаны в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой (представители Украины, России и ОБСЕ). Документ поддержали декларацией лидеры России, Украины, Франции и канцлер Германии. Договоренности закрепляли прекращение огня, предоставление со стороны Киева особого статуса отдельным районам Донецкой и Луганской областей, проведение местных выборов. Россия и Украина неоднократно заявляли о срыве их выполнения.

С начала боевых действий на Украине Париж контактировал как с Киевом, так и с Москвой по вопросу урегулирования ситуации. Несмотря на то что Франция продолжает поддерживать Украину в этом конфликте, в том числе поставляя ей вооружение, Париж пытается поддерживать контакты с Москвой на высшем уровне и призывает к мирному разрешению ситуации.

Так, французский президент Эмманюэль Макрон с начала военной операции созванивался с российским лидером Владимиром Путиным более десяти раз, в последний — 11 сентября, причем разговор был по инициативе Парижа. Кремль отмечал, что президенты затронули ситуацию на Запорожской АЭС, которая подвергается обстрелам. В Елисейском дворце говорили, что Макрон вновь призвал российского коллегу прекратить спецоперацию и начать переговоры.

12 октября Макрон заявил, что будет продолжать вести диалог с Путиным и призывать стороны конфликта вернуться за стол переговоров.