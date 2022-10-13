Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 октября
EUR ЦБ: 62,59 (+0,24) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Курс доллара на 13 октября
USD ЦБ: 63,76 (+0,07) Инвестиции, 12 окт, 16:31
Борисов сообщил о форсированной работе по созданию орбитальной станции Технологии и медиа, 03:09
Полянский счел принятие резолюции в ООН «демократией под дулом пистолета» Политика, 02:30
Посол Антонов передал, что Виктор Бут надеется вернуться в Россию Политика, 02:23
Захарова сочла циничными санкции Японии на товары, связанные с химоружием Политика, 01:43
В Белом доме оценили риск втягивания США и НАТО в конфликт на Украине Политика, 01:25
Как ковид влияет на мужское здоровье и кто в группе риска РБК и Stada, 01:09
В новый пакет помощи Украине от Канады войдет зимнее обмундирование Политика, 00:40
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Польше не выявили вины третьих лиц в утечке на нефтепроводе «Дружба» Политика, 00:37
«Барселона» в игре с «Интером» спаслась от третьего поражения подряд в ЛЧ Спорт, 00:12
ГИБДД выступило против снижения скорости фразой «надо дороги ускорять» Общество, 00:09
Гол Кварацхелии вывел «Наполи» в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:05
«Круто! Ты попал на ТВ». Что стало с участниками «Фабрики звезд» Life, 00:00
Омбудсмены назвали основные жалобы мобилизованных Общество, 00:00
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 12 окт, 23:55
Война санкций ,  
0 

Захарова сочла циничными санкции Японии на товары, связанные с химоружием

Захарова сочла циничными санкции Японии на экспорт товаров, связанных с химоружием

Введение Японией санкций на экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, незаконно и цинично, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что действия Японии, которая не утилизировала за 70 лет большое количество химических боеприпасов «на оккупированной им в свое время территории КНР», в отношении России, которая является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью уничтожила все его запасы, «вызывают недоумение».

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», — указала она.

Представитель МИД России пообещала «не оставить без адекватного ответа» данный шаг японского правительства.

Токио ввел запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, 26 сентября. Санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в санкционный список попали еще 20 российских организаций, связанных с оборонной сферой.

Читайте на РБК Pro
Pro
Си Цзиньпин идет на третий срок. Как он будет спасать экономику Китая
Статьи
Pro
Серж Фаге Серж Фаге – РБК: «В Кремниевой долине против русских ничего не имеют»
Статьи
Pro
Санкции и военная операция. Как в суде работают доводы о форс-мажоре
Статьи
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
«Психология влияния» Роберта Чалдини: как эта книга учит убеждать
Саммари
Pro
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам
Статьи
Pro
Фото: Harry How / Getty Images Олимпиец Майкл Фелпс: «Мое тело — Ferrari, которой нужно хорошее топливо»
Статьи
Pro
Разные оклады для одной должности: когда это не нарушает Трудовой кодекс
Инструкции
Теги
Мария Захарова Япония санкции экспорт химическое оружие
Материалы по теме
Венгрия не поддержит новые санкции против России в сфере энергетики
Политика
Украина ввела санкции против Януковича, Дерипаски и экс-министра обороны
Политика
Швейцария вслед за ЕС расширила список антироссийских санкций
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter