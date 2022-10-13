Захарова сочла циничными санкции Японии на товары, связанные с химоружием

Введение Японией санкций на экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, незаконно и цинично, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что действия Японии, которая не утилизировала за 70 лет большое количество химических боеприпасов «на оккупированной им в свое время территории КНР», в отношении России, которая является участником Конвенции о запрещении химического оружия и в 2017 году полностью уничтожила все его запасы, «вызывают недоумение».

«Цинизм ситуации усиливается тем, что Япония так и не раскаялась за свои преступные эксперименты в годы Второй мировой войны по применению бактериологического и химического оружия, в том числе под эгидой отряда 731», — указала она.

Представитель МИД России пообещала «не оставить без адекватного ответа» данный шаг японского правительства.

Токио ввел запрет на экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического оружия, 26 сентября. Санкции были введены на фоне проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Кроме того, в санкционный список попали еще 20 российских организаций, связанных с оборонной сферой.