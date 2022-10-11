Путин по телефону поздравил генерала Суровикина с днем рождения
Президент Владимир Путин по телефону поздравил командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала Сергея Суровикина с днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да, президент позвонил и поздравил Сергея Суровикина с днем рождения», — сказал он.
Генералу армии Суровикину, который 8 октября был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе СВО, 11 октября исполнилось 56 лет.
Суровикин — уроженец Новосибирска, на службе в вооруженных силах — с 1983 года. В 1995 году окончил Омское высшее общевойсковое командное училище им. Фрунзе. В 1998 году стал командиром 149-го гвардейского мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии, в 1999 году — заместитель командира дивизии. Позднее был командиром 34-й мотострелковой дивизии и 42-й гвардейской мотострелковой дивизии.
О его назначении командующим войсками на спецоперации Минобороны объявило 8 октября. До этого дня о такой должности не сообщалось. С июня 2022 года Минобороны России упоминало генерала в качестве командующего Южной группировкой войск, действующей в районе спецоперации на Украине. Назначение Суровикина на должность командующего СВО приветствовали, в частности, глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.
Суровикин был участником вооруженного конфликта в Таджикистане, Второй чеченской войны, операции России в Сирии. За проявленное мужество и героизм во время службы в Сирии Суровикину присвоили звание Героя России. Он также награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, «За военные заслуги».
Во время августовского путча 1991 года 25-летний Суровикин, который тогда возглавлял 20-й батальон Таманской дивизии управлял БМП, которым были задавлены трое человек. После поражения ГКЧП он полгода провел в «Матросской тишине», но был оправдан на основании того, что выполнял приказ.
В 2011 году «Коммерсантъ» сообщал, что занимавший тогда пост главного военного прокурора Сергей Фридинский написал тогдашнему министру обороны Анатолию Сердюкову письмо, в котором обратил внимание на якобы судимость Суровикина. Последний тогда возглавлял рабочую группу по созданию военной полиции и претендовал на пост руководителя новой структуры.
В письме Фридинского утверждалось, что в 1995 году, во время обучения в Военной академии имени Фрунзе, Суровикин был признан виновным военным судом Московского гарнизона «в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения», за что получил условный срок.
Замруководителя Военно-следственного управления по Южному федерального округу Сергей Сыпачев рассказывал газете, что в академии были случаи нелегальной продажи оружия преподавателями. Суровикин, по его словам, выполнил просьбу одного из них, не зная, что совершает что-то противоправное. «Когда следствие разобралось, что офицера подставили, обвинение сняли и судимость погасили», — указывал Сыпачев.
Источники «Коммерсанта» в Минобороны связывали ситуацию вокруг Суровикина с конфликтом интересов между военной полицией и военной прокуратурой. В итоге он был назначен первым заместителем командующего Восточного военного округа.