Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «вселенной «Эха Москвы»

Веб-ресурс, где публиковались материалы журналистов закрытой радиостанции «Эхо Москвы», заблокирован Роскомнадзором. Он заработал три дня назад

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту, где публиковались материалы бывших журналистов «Эха Москвы», следует из данных сервиса проверки ограничения доступа к страницам сети Интернет.

Медиаплатформа была доступна по адресу echofm.online, сейчас этот ресурс заблокирован.

Доступ к сайту ограничен на основании ст. 15.3–2 закона об информации, которая разрешает блокировку ресурсов, где публикуются «призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях», а также «иной недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений».

РБК направил запрос в Роскомнадзор и обратился к бывшему главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (внесен в реестр СМИ-иноагентов).

Ресурс, на котором были собраны все материалы экс-журналистов «Эха Москвы», запустили 3 октября.

«Коллеги, которые уехали и находятся за границей, решили создать по принципу «Эха Москвы» платформу для всех материалов, которые выпускают бывшие журналисты «Эха». <...> Не будет редакции, главного редактора. Это дайджестная платформа, которая собирает «вселенную «Эха». Я эту задумку поддерживаю», — говорил Венедиктов, анонсируя ее открытие.

По словам бывшего главреда, цель создания этого ресурса в том, чтобы «аудитория не искала по всей Сети материалы, созданные нашими журналистами».

«Эхо Москвы» отключили от эфира 1 марта, оно прекратило вещание в середине выпуска новостей. Незадолго до этого Генпрокуратура обвинила радиостанцию в публикации материалов с призывами к экстремистской деятельности и ложных сведений о действиях российских военных на Украине и потребовала от владельца «Эха», холдинга «Газпром-Медиа», незамедлительно устранить нарушения закона, «а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения». Позже по решению собственников радиостанция была ликвидирована.