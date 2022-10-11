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В Белоруссии задержали замдиректора магазина из-за повышения цен

В Белоруссии задержали замдиректора магазина из-за повышения цены после указа Лукашенко

Барановичская межрайонная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении заместителя директора торговой точки за повышение цены на один из товаров на 13% на следующий день после введения моратория, сообщает белорусская Генпрокуратура.

Дело завели по ч. 2 ст. 424 УК Белоруссии (злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее причинение вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Подозреваемый задержан. По данным следствия, он «достоверно» знал о моратории на повышение цен.

6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко ввел запрет на повышение цен в стране, объяснив это тем, что на внутреннем рынке они стали запредельными и «уперлись в потолок». Решению предшествовал резкий рост инфляции в стране.

Спустя три дня после введения моратория, 9 октября, в Белоруссии возбудили первое уголовное дело из-за повышения цен. 10 октября заместитель председателя Комитета государственного контроля страны, директор департамента финансовых расследований Игорь Маршалов заявил, что по фактам завышенных цен завели уже более десятка уголовных дел.

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Белоруссия завышение цен уголовное дело задержание
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