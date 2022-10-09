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Лукашенко отказался «бегать по магазинам» и проверять цены

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил чиновников, что не будет ходить по магазинам, чтобы проверить уровень цен. Об этом он заявил на совещании с правительством, где белорусский лидер запретил повышать цены.

«Давайте шевелиться, не надо ссылаться на эти санкции. Все в наших руках! Работайте — что вы еще от меня хотите? Но по магазинам я бегать не буду», — подчеркнул глава республики.

Лукашенко добавил, что иногда хочет зайти в магазин, но после 20 лет на посту президента ему стыдно это сделать. Он пояснил, что ему купят и привезут все, что нужно, поэтому приходить в торговые точки, чтобы «попиариться», он не собирается.

Введение моратория на повышение цен в Белоруссии Лукашенко объяснил тем, что цены на внутреннем рынке стали запредельными и «уперлись в потолок». Решению предшествовал резкий рост инфляции в стране.

По данным Нацбанка, в декабре прошлого года она держалась на уровне 9%, а к июлю нынешнего превысила 17%. В то же время ВВП Белоруссии в январе—июле снизился на 5,2%, подсчитал Белстат. Ранее правительство прогнозировало рост экономики по итогам текущего года на 2,9%, по инерционному плану — на 1%.

Спустя три дня после введения моратория, 9 октября, в Белоруссии возбудили первое уголовное дело из-за повышения цен.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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