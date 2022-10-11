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Суд в Швейцарии обязал Россию выплатить $2,63 млрд экс-структуре ЮКОСА

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию России и обязал Москву выплатить бывшей структуре «Юкоса» Yukos Capital SARL $2,63 млрд, сообщает AFP.

Россия оспаривала компетентность арбитражного суда Женевы в отношении этого дела по Договору к Энергетической хартии, который регулирует трансграничную торговлю энергоносителями и инвестиции.

Yukos Capital инициировала арбитражное разбирательство против России в 2013 году, требуя $13 млрд в качестве компенсации. Это одно из дел так называемой второй волны, отличное от основного международного дела ЮКОСа, в котором бывшие мажоритарные акционеры ликвидированной компании добиваются компенсации на $60 млрд через нидерландские суды.

Компания заявляла, что выдала ЮКОСу займы, которые не были возвращены из-за банкротства и ликвидации компании по решениям российский властей. Предприятия ЮКОСа «Юганскнефтегаз» и «Самаранефтегаз» заняли у Yukos Capital $11,2 млрд и $2,4 млрд руб. соответственно. Российские власти заявляли, что средства принадлежали компании ЮКОС и использовались в нелегальных схемах для вывода средств и уклонения от уплаты налогов.

В конце июля прошлого года суд обязал Москву выплатить $2,6 млрд без учета набежавших процентов и арбитражных издержек. Об этом рассказала Yukos Foundation, которая управляет судебными процессами с целью выигрыша компенсаций за ликвидацию ЮКОСа. Российская сторона обвинила ее в рассекречивании информации. Генпрокуратура заявила, что будет оспаривать решение.

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