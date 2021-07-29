Дело касается займов для материнской компании ЮКОС, которые не смогла вернуть себе Yukos Capital

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд Дело касается займов для материнской компании ЮКОС, которые не смогла вернуть себе Yukos Capital

Бывшая структура группы ЮКОС заявила, что международный третейский суд присудил ей компенсацию на $5 млрд в споре с Российской Федерацией. Речь идет о споре, отдельном от магистрального судебного дела ЮКОСа на $60 млрд

Фото: Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа.

Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review.

29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным. Генпрокуратура «в обязательном порядке обжалует данное решение».

Решение на основании Договора к Энергетической хартии

По данным голландского фонда Yukos, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.