Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрдДело касается займов для материнской компании ЮКОС, которые не смогла вернуть себе Yukos Capital
Международный арбитраж под эгидой Постоянной палаты третейского суда вынес решение по существу спора компании Yukos Capital Sarl с Российской Федерацией, присудив бывшей структуре группы ЮКОС компенсацию на $5 млрд, включая проценты и судебные издержки. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении нидерландского фонда Yukos, управляющего судебными процессами с целью выигрыша и распределения компенсаций за ликвидацию ЮКОСа.
Постоянный третейский суд в Гааге, как правило, не объявляет исходов администрируемых им арбитражных разбирательств. О решении в пользу Yukos Capital также сообщило профильное издание Global Arbitration Review.
29 июля Генеральная прокуратура России подтвердила, что «трибунал большинством голосов посчитал присудить к взысканию с Российской Федерации $2,6 млрд плюс проценты и арбитражные издержки». По ее мнению, в данной части арбитражное решение не может считаться законным. Генпрокуратура «в обязательном порядке обжалует данное решение».
Решение на основании Договора к Энергетической хартии
По данным голландского фонда Yukos, арбитраж вынес финальное решение в пятницу, 23 июля, «определив, что Россия незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании, и не дала совершиться правосудию в этом деле в российских судах». Основанием для рассмотрения спора был Договор к Энергетической хартии, который Россия подписала в 1994 году, применяла временно, но не ратифицировала.