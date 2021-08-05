Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

Сообщение Yukos Foundation о том, что Россия проиграла спор в Женеве на $5 млрд, «грубо нарушило» режим конфиденциальности разбирательства, заявили представители российских властей. Россия намерена требовать защиты своих прав

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Раскрытие голландским фондом Yukos Foundation того факта, что международный арбитражный трибунал вынес решение по спору Yukos Capital SARL против Российской Федерации, является «грубым нарушением» обязательства Yukos Capital сохранять это решение частным и конфиденциальным, сообщила РБК автономная некоммерческая организация «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ). По поручению Генеральной прокуратуры МЦПЗ представляет интересы России в зарубежных судебных спорах по делу ЮКОСа.

Российская сторона «в настоящее время рассматривает все возможные способы защиты своих прав и интересов в связи с грубым нарушением со стороны истца и Yukos Foundation», сообщили в МЦПЗ.

28 июля Yukos Foundation, которая управляет судебными процессами с целью выигрыша компенсаций за ликвидацию ЮКОСа и потенциального их распределения среди экс-акционеров, объявила, что международный арбитраж, администрируемый Постоянной палатой третейского суда в Гааге, присудил бывшей дочерней структуре НК «ЮКОС» Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд с учетом процентов и арбитражных издержек. По версии Yukos Foundation, Россия «незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании ЮКОС».