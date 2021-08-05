Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

Убытки из-за «передергивания фактов»
Российская защита недовольна тем, что экс-структура ЮКОСа несанкционированно, без согласия второй стороны спора, раскрыла содержание арбитражного решения. Конфиденциальность арбитража и содержания арбитражного решения была установлена процессуальными документами по делу, утверждает МЦПЗ. Среди возможных правовых механизмов защиты — обращение за обеспечительными мерами и взыскание убытков из-за раскрытия. Такие убытки, по мнению российской стороны, обусловлены, в частности, тем, что сейчас «Российская Федерация вынуждена давать разъяснения по содержанию решения, поскольку пресс-релиз Yukos Foundation дает вырванные из контекста выводы решения, передергивает факты».
В совет директоров Yukos Foundation входят бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, включая Стивена Тиди и Дэвида Годфри. Формальная связь Yukos Foundation и Yukos Capital не ясна. В Yukos Capital в ответ на запрос РБК опровергли нарушение режима конфиденциальности арбитража, не уточнив детали.
МЦПЗ указывает, что арбитражный трибунал уменьшил сумму финансовых требований Yukos Capital до $2,6 млрд — без учета процентов, набежавших с того момента, как займы, выданные Yukos Capital, должны были быть погашены по договору. «Арбитры признали, что истец сам содействовал своим финансовым потерям и принял на себя неразумный и предвидимый риск невозврата заемных траншей от НК «ЮКОС», — заявили в МЦПЗ. Дело в том, что Yukos Capital перечислял заемные средства после 27 мая 2004 года, когда сама НК «ЮКОС» сделала заявление о возможном банкротстве.
В заявлении Yukos не упоминается, что окончательное решение сопровождалось особыми мнениями со стороны двух арбитров, подчеркивает МЦПЗ. В частности, по данным МЦПЗ, профессор Брижит Стерн (арбитр, назначенный российской стороной) выразила мнение, что фактические потери Yukos Capital были «близки к нулю», а решение третейского суда ведет к «несправедливому обогащению» истца. По правилам арбитражных разбирательств ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) коллегиальное решение может быть вынесено двумя арбитрами из трех.
Ранее Генеральная прокуратура, которая 1 июля получила право представлять Россию на международных и иностранных судебных процессах, сообщила, что в обязательном порядке обжалует решение арбитража. Поскольку местом арбитража была Женева, ходатайство об отмене решения должно подаваться в Федеральный верховный суд Швейцарии, уточняет МЦПЗ. По мнению центра, российская сторона на процессе в Швейцарии сможет в полной мере оспаривать арбитражное решение по юрисдикционным основаниям, изложенным как в промежуточном решении 2017 года, так и в окончательном решении 2021 года. Россия считает, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение спора по Договору к Энергетической хартии, на основании которого было вынесено решение.