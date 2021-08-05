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Экономика ,  
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Россия обвинила экс-структуру ЮКОСа в рассекречивании решения на $5 млрд

Сообщение Yukos Foundation о том, что Россия проиграла спор в Женеве на $5 млрд, «грубо нарушило» режим конфиденциальности разбирательства, заявили представители российских властей. Россия намерена требовать защиты своих прав
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС
Фото: Борис Кавашкин / ТАСС

Раскрытие голландским фондом Yukos Foundation того факта, что международный арбитражный трибунал вынес решение по спору Yukos Capital SARL против Российской Федерации, является «грубым нарушением» обязательства Yukos Capital сохранять это решение частным и конфиденциальным, сообщила РБК автономная некоммерческая организация «Международный центр правовой защиты» (МЦПЗ). По поручению Генеральной прокуратуры МЦПЗ представляет интересы России в зарубежных судебных спорах по делу ЮКОСа.

Российская сторона «в настоящее время рассматривает все возможные способы защиты своих прав и интересов в связи с грубым нарушением со стороны истца и Yukos Foundation», сообщили в МЦПЗ.

Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд
Экономика
Фото:Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

28 июля Yukos Foundation, которая управляет судебными процессами с целью выигрыша компенсаций за ликвидацию ЮКОСа и потенциального их распределения среди экс-акционеров, объявила, что международный арбитраж, администрируемый Постоянной палатой третейского суда в Гааге, присудил бывшей дочерней структуре НК «ЮКОС» Yukos Capital компенсацию в размере около $5 млрд с учетом процентов и арбитражных издержек. По версии Yukos Foundation, Россия «незаконно экспроприировала займы, которые Yukos Capital выдал своей бывшей материнской компании ЮКОС».

Убытки из-за «передергивания фактов»

Российская защита недовольна тем, что экс-структура ЮКОСа несанкционированно, без согласия второй стороны спора, раскрыла содержание арбитражного решения. Конфиденциальность арбитража и содержания арбитражного решения была установлена процессуальными документами по делу, утверждает МЦПЗ. Среди возможных правовых механизмов защиты — обращение за обеспечительными мерами и взыскание убытков из-за раскрытия. Такие убытки, по мнению российской стороны, обусловлены, в частности, тем, что сейчас «Российская Федерация вынуждена давать разъяснения по содержанию решения, поскольку пресс-релиз Yukos Foundation дает вырванные из контекста выводы решения, передергивает факты».

В совет директоров Yukos Foundation входят бывшие топ-менеджеры ЮКОСа, включая Стивена Тиди и Дэвида Годфри. Формальная связь Yukos Foundation и Yukos Capital не ясна. В Yukos Capital в ответ на запрос РБК опровергли нарушение режима конфиденциальности арбитража, не уточнив детали.

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Россия и экс-акционеры ЮКОСа поспорят на финальных слушаниях о $60 млрд
Политика
Фото:Ведомости / ТАСС

МЦПЗ указывает, что арбитражный трибунал уменьшил сумму финансовых требований Yukos Capital до $2,6 млрд — без учета процентов, набежавших с того момента, как займы, выданные Yukos Capital, должны были быть погашены по договору. «Арбитры признали, что истец сам содействовал своим финансовым потерям и принял на себя неразумный и предвидимый риск невозврата заемных траншей от НК «ЮКОС», — заявили в МЦПЗ. Дело в том, что Yukos Capital перечислял заемные средства после 27 мая 2004 года, когда сама НК «ЮКОС» сделала заявление о возможном банкротстве.

Особые мнения

В заявлении Yukos не упоминается, что окончательное решение сопровождалось особыми мнениями со стороны двух арбитров, подчеркивает МЦПЗ. В частности, по данным МЦПЗ, профессор Брижит Стерн (арбитр, назначенный российской стороной) выразила мнение, что фактические потери Yukos Capital были «близки к нулю», а решение третейского суда ведет к «несправедливому обогащению» истца. По правилам арбитражных разбирательств ЮНСИТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) коллегиальное решение может быть вынесено двумя арбитрами из трех.

Генпрокуратура ответила на решение арбитража по делу экс-структуры ЮКОСа
Общество
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ранее Генеральная прокуратура, которая 1 июля получила право представлять Россию на международных и иностранных судебных процессах, сообщила, что в обязательном порядке обжалует решение арбитража. Поскольку местом арбитража была Женева, ходатайство об отмене решения должно подаваться в Федеральный верховный суд Швейцарии, уточняет МЦПЗ. По мнению центра, российская сторона на процессе в Швейцарии сможет в полной мере оспаривать арбитражное решение по юрисдикционным основаниям, изложенным как в промежуточном решении 2017 года, так и в окончательном решении 2021 года. Россия считает, что арбитраж не обладал юрисдикцией на рассмотрение спора по Договору к Энергетической хартии, на основании которого было вынесено решение.

Автор
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
ЮКОС Международный арбитраж в Гааге третейский суд Генеральная прокуратура
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Генпрокуратура ответила на решение арбитража по делу экс-структуры ЮКОСа
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Экс-структура ЮКОСа заявила о победе над Россией в арбитраже на $5 млрд
Экономика
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