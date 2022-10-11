Минфин Франции увидел риск ослабления Европы из-за США

США на фоне кризиса вокруг Украины продает сжиженный природный газ на мировом рынке в четыре раза дороже, чем собственным промышленникам, что может привести к ослаблению Европы, этого нельзя допустить, заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр, выступая в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента).

«Мы должны выйти на более сбалансированные экономические отношения в энергетическом вопросе между нашими американскими партнерами и Европейским континентом», — подчеркнул он, указав, что экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам (цитата по ТАСС).

Россия в прошлом году стала крупнейшим поставщиком газа в Европу (около 45% поставок). Однако на фоне военной операции на Украине и введения санкций против России поставки российского газа в ЕС значительно сократились. В Евросоюзе начался энергетический кризис — в Еврокомиссии опасаются, что трудной для европейских стран станет не только ближайшая зима, но и несколько последующих.

ЕС рассматривает введение потолка цен на природный газ для всех экспортеров, однако ряд стран выступает против этого. В Норвегии предупреждали, что эта мера может усугубить положение. В частности, экспортеры могут перенаправить поставки на другие рынки, говорил статс-секретарь норвежского министерства нефти и энергетики Андриас Эриксен.