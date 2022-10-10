Электричество перестало поступать из Швеции в Польшу из-за аварии

Фото: Scott Barbour / Getty Images

Передача электроэнергии из Швеции в Польшу остановилась из-за аварии на трансформаторной подстанции, передает польская радиостанция RMF.

«Ночью была приостановлена передача электроэнергии из Швеции в Польшу. Неисправность была обнаружена на шведской станции на суше», — сказано в сообщении.

Представитель компании Svenska Kraftnät, которая отвечает за эксплуатацию кабеля со шведской стороны, подтвердил радиостанции, что подачу электроэнергии остановили. Кабель не получил повреждений, заявил собеседник RMF.

Кабель, по которому передается электроэнергия, проложен по дну Балтийского моря, уточняет радиостанция. Его ввели в эксплуатацию в 2000 году. Кабель проложен от шведского города Карлсхамн до польского Вежбенцина. Пропускная мощность кабеля — 600 МВт при напряжении 450 кВ. С середины сентября кабель ремонтировали. Ожидалось, что с 9 октября он будет работать в прежнем режиме. Кабель пролегает примерно в 500 м от места взрыва на газопроводе «Северный поток». Взрыв случился в конце сентября.

Авария произошла на трансформаторной станции на шведской стороне из-за низкого уровня масла. Представитель Svenska Kraftnät заверил, что его уже заправили, и выразил надежду, что в ближайшее время подачу электроэнергии восстановят.

Без электричества из-за аварии также остался датский остров Борнхольм. Оно пропало примерно в 7:49 по местному времени (8:49 мск). К 11:00 местным поставщикам удалось восстановить подачу электроэнергии примерно на трети территории острова.

Аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. Впоследствии специалисты нашли четыре утечки газа, в том числе около острова Борнхольм. Швеция, Дания и Германия инициировали расследование и назвали ЧП на «Северных потоках» саботажем. Президент России Владимир Путин обвинил во взрывах на газопроводах «англосаксов». В Вашингтоне причастность к утечкам опровергают.