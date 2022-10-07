Экс-советник Трампа рассказал, какая Россия нужна США

США хотели бы, чтобы Россия объединилась со странами Запада и могла присоединиться к НАТО — Вашингтон надеялся, что именно это произойдет после распада СССР, заявил Джон Болтон. Он признал, что такой сценарий не понравится Китаю

Джон Болтон (Фото: Pavlo Bagmut / Global Look Press)

США хотели бы видеть в России страну, которая могла бы войти в НАТО, написал в статье для 19Fortyfive экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Очевидная стратегическая цель Вашингтона состоит в том, чтобы Россия объединилась с Западом и стала подходящим кандидатом в НАТО, на что мы и надеялись после распада Советского Союза», — пишет Болтон.

Он признал, что другие страны, прежде всего Китай, были бы недовольны такими изменениями в России: «Китай вряд ли может приветствовать крах режима, который превращается в младшего партнера Пекина, если не в откровенного сателлита». Ранее экс-советник выражал мнение, что по мере сближения России и Китая амбиции Пекина будут расти, и он будет относиться к Москве как к «младшему брату».

По словам Болтона, Соединенные Штаты хотят добиться создания «мирной и безопасной Европы», что отвечает национальным интересам США.

Власти США ранее неоднократно говорили, что не заинтересованы в смене власти в России. «Смена режима» не является целью НАТО и Великобритании, также заверяли в Североатлантическом альянсе и Лондоне.

В апреле экс-президент США Билл Клинтон в колонке для журнала Atlantic заявил, что Соединенные Штаты предлагали российским президентам Борису Ельцину и Владимиру Путину возможность вступления России в НАТО. Клинтон отметил, что в 1990-е годы связи между Североатлантическим альянсом и Москвой развивались, и напомнил, что в те времена Россия приняла участие в программе «Партнерство во имя мира». Путин в свою очередь говорил, что такая инициатива исходила от российской стороны. Со слов российского президента, во время визита Клинтона в Москву в 2000-х он поинтересовался, как США отнесутся к присоединению России к оборонному блоку, но реакция на этот вопрос «была весьма сдержанной». В Кремле считают, что двери НАТО для России тогда были закрытыми, однако в США настаивают, что Москва сама отказалась от членства в нем.

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