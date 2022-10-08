ФАС не увидела ажиотажа и роста цен на топливо в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не выявила роста цен на нефтепродукты в Крыму, ажиотажный спрос во второй половине дня не наблюдался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе ведомства.

ФАС совместно с органами прокуратуры в субботу провела оперативные совещания по оценке ситуации со снабжением нефтепродуктами потребителей полуострова. По итогам совещаний в ведомстве сообщили, что роста цен не выявлено, ажиотажный спрос после обеда не наблюдался, запасов нефтепродуктов достаточно для удовлетворения спроса

Также территориальному органу в Крыму и Севастополе было поручено усилить контроль за ценами на нефтепродукты.

Спрос на энергоресурсы в Крыму поднялся после диверсии на Крымском мосту, в результате которого возникла проблема сообщения с материковой частью России. Позже власти заверили, что в регионах нет дефицита с продовольствием и топливом. Об отсутствии дефицита энергоресурсов на полуострове ранее сообщило министерство энергетики. Прокурорам поручено установить контроль за уровнем цен.