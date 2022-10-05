Хинштейн сообщил о масштабной операции против владельцев телеграм-каналов
Последние задержания владельцев и администраторов телеграм-каналов — это продолжение масштабной операции силовиков против «консорциума телеграм-шантажистов», сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).
По его словам, эту операцию совместно с ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии проводят сотрудники управления «К» МВД, а материалы «из-за беспрецедентного характера происходящего согласовывались на уровне первых лиц силовых структур».
Непосредственное участие в мероприятиях также принимали сотрудники аппарата главы «Ростеха» Сергея Чемезова, добавил Хинштейн. «Заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко», — сообщил депутат.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Ростеха».
Как напомнил Хинштейн, в июле силовики задержали администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» — Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. По его словам, все эти ресурсы входили в сетку «Кракен».
Затем в августе были задержаны и впоследствии арестованы еще трое администраторов телеграм-каналов — Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). Их обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, обвиняемые требовали у него деньги за «блок» на публикацию негативных материалов о банкире. Баязитова, в отличие от двух других фигуранток, не признала вину.
А накануне, 4 октября, МВД сообщило о новых задержаниях. В полиции не уточнили, об администраторах каких именно каналов идет речь. По словам Хинштейна, это ресурсы «Как-то вот так» Анатолия Спирина, а также «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун» и «Бетономешалка» Станислава Садовова.
Как заявил депутат, все эти люди специализировались «на шантаже и вымогательстве» у крупных бизнесменов и сотрудников госкомпаний. Совокупная читательская аудитория их каналов составляла около 2 млн. «Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в «Телеграм» — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата». Рискну предположить, что на последних задержаниях эта масштабная операция не закончится», — заключил Хинштейн.