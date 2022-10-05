Хинштейн сообщил о масштабной операции против владельцев телеграм-каналов

По словам Хинштейна, материалы по операции «согласовывались на уровне первых лиц силовых структур», а заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Бровко

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Последние задержания владельцев и администраторов телеграм-каналов — это продолжение масштабной операции силовиков против «консорциума телеграм-шантажистов», сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия»).

По его словам, эту операцию совместно с ФСБ, Следственным комитетом, Генпрокуратурой и при силовой поддержке Росгвардии проводят сотрудники управления «К» МВД, а материалы «из-за беспрецедентного характера происходящего согласовывались на уровне первых лиц силовых структур».

Непосредственное участие в мероприятиях также принимали сотрудники аппарата главы «Ростеха» Сергея Чемезова, добавил Хинштейн. «Заявителем по делу выступил директор по особым поручениям «Ростеха» Василий Бровко», — сообщил депутат.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Ростеха».

Как напомнил Хинштейн, в июле силовики задержали администраторов телеграм-каналов «Проект «Сканер», «Сканер 18+», «Народ против», «Погоны и галстуки» — Евгения Москвина, Алексея Слободенюка и Владислава Малушенко. По его словам, все эти ресурсы входили в сетку «Кракен».

Затем в августе были задержаны и впоследствии арестованы еще трое администраторов телеграм-каналов — Ольга Архарова, Александра Баязитова и Инна Чурилова (каналы «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Медиатехнолог», «Мясорубка», «Е-магия»). Их обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, обвиняемые требовали у него деньги за «блок» на публикацию негативных материалов о банкире. Баязитова, в отличие от двух других фигуранток, не признала вину.

Читайте на РБК Pro Pro Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики Статьи Pro Новое и непонятное: почему потребители опасаются необычных товаров Новое и непонятное: почему потребители опасаются необычных товаров Статьи Pro Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Статьи Pro Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Забудьте про лидеров: какие качества на самом деле нужны управленцу Исследования Pro Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников Таланты со временем портятся: как проверять высокий потенциал сотрудников Инструкции Pro Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке Статьи Pro В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов Статьи Pro Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре Если контрагент попадет под санкции. Что предусмотреть в договоре Инструкции

А накануне, 4 октября, МВД сообщило о новых задержаниях. В полиции не уточнили, об администраторах каких именно каналов идет речь. По словам Хинштейна, это ресурсы «Как-то вот так» Анатолия Спирина, а также «Кремлевский мамковед», «Кремлевский шептун» и «Бетономешалка» Станислава Садовова.

Как заявил депутат, все эти люди специализировались «на шантаже и вымогательстве» у крупных бизнесменов и сотрудников госкомпаний. Совокупная читательская аудитория их каналов составляла около 2 млн. «Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в «Телеграм» — это миф, и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата». Рискну предположить, что на последних задержаниях эта масштабная операция не закончится», — заключил Хинштейн.