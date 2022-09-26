Владельца канала «Кремлевский мамковед» арестовали за вымогательство

Владельца телеграм-канала «Кремлевский мамковед» и администратора блога «Как-то вот так» арестовали по делу о вымогательстве. В августе по тому же обвинению под стражу заключили автора канала «Адские бабки», она не признала вину

Тверской суд Москвы арестовал владельца телеграм-канала «Кремлевский мамковед» Станислава Садовова по делу о вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 п. «б» ст. 163 УК), следует из картотеки дел. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы.

Расследование ведет Следственный комитет, сообщил источник РБК, близкий к СК.

Кроме того, по данным картотеки, в рамках дела о вымогательстве под стражу поместили Александра Спирина. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ уточняет, что речь идет об администраторе канала «Как-то вот так».

В августе в Москве в рамках дела, открытого по пункту «б» ч.3 ст. 163 УК арестовали журналистку Александру Баязитову, автора блога «Адские бабки». ВЧК-ОГПУ, а также «РИА Новости» писали, что оно связано с уголовным производством в отношении администраторов Телеграм-канала «Сканер», который раскрывает личные данные российских чиновников и сотрудников силовых структур. Троих администраторов этого канала ранее арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Баязитову, пиар-менеджера Инну Чурилову и медиатехнолога Ольгу Архарову (также находятся под арестом) обвинили в вымогательстве 1,2 млн руб. у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. По версии следствия, обвиняемые требовали у него деньги за «блок» на публикацию негативных материалов о банкире. Баязитова, в отличие двух других фигуранток, не признала вину.