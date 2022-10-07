Стремоусов исключил разрушение Антоновского моста в Херсоне

Антоновский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Угрозы разрушения Антоновского моста в Херсоне нет, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Возможности разрушить такое сооружение, как Херсонский мост, нет. Надо еще год или два стрелять, чтобы что-то там произошло. Три месяца по нему стреляют, и ни один пролет не рухнул. О чем это говорит? О том, что это сооружение выстроено советскими людьми», — сказал он.

Также Стремоусов выразил уверенность, что украинская армия не зайдет на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки.

Антоновский мост — единственный в Херсоне автомобильный мост через Днепр. После взятия города под контроль российскими войсками он неоднократно подвергался обстрелам, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS. Последний раз об этом сообщалось 6 октября.

Местные власти не раз заявляли, что проезд по мосту из-за ударов практически невозможен. В июле Стремоусов говорил, что мост «фактически разрушен» и при продолжении обстрелов может рухнуть.