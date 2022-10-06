МИД Казахстана сообщил о «жестком» разговоре с российским послом

Алексей Бородавкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Разговор с послом России в Казахстане Алексеем Бородавкиным о ситуации с главой дипмиссии Украины Петром Врублевским был «довольно жестким», заявили ТАСС в казахстанском МИД.

«Посол был вызван в МИД на серьезный разговор. Обсудили высказывание официального представителя министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой, которое не соответствует духу равноправного стратегического партнерства. Разговор был довольно жесткий», — говорится в сообщении.

О вызове Бородавкина в МИД Казахстана накануне, 5 октября, сообщил представитель казахского дипломатического ведомства Айбек Смадияров. По его словам, это связано с позицией Захаровой по поводу возвращения в Астану украинского посла Врублевского, который ранее публично призывал «убивать как можно больше русских».

4 октября Захарова заявила, что Казахстан нарушил свои заверения о том, что «бандеровский эмиссар никогда не вернется» в Астану. Она также объявила о вызове посла Казахстана Ермека Кошербаева в МИД России, где тому указали на категорическую неприемлемость подобной ситуации.

В конце августа Захарова опубликовала в своем телеграм-канале фрагмент из интервью Врублевского блогеру Диасу Кузаирову, где украинский посол заявил, что Украина постарается «убить как можно больше русских». «Такое может говорить только посол террористического режима. Восемь лет киевские нацисты убивали молча, обвиняя во всем Москву, теперь о планах национальной чистки говорят открыто», — написала тогда Захарова.

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Спустя неделю в казахском МИДе заявили, что Врублевский принес извинения на встрече с замминистра Ермухамбетом Конуспаевым. Там также указали, что украинский посол находится в отпуске.