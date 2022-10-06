«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер»

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 09:53
Россия выделит Белоруссии $1,5 млрд на импортозамещение Политика, 09:52
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим падением цен на аренду однушек Недвижимость, 09:48
Микрозаймы и краудинвестинг: что нужно знать о поддержке малого бизнеса Национальные проекты, 09:30
Ускорить скорую: как спасти людей с инсультом Партнерский проект, 09:30
Посла России вызвали в МИД Молдавии в связи с референдумами Политика, 09:30
В Германии мэры заявили, что наплыв беженцев довел до «опасной черты» Политика, 09:27
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер» Общество, 09:22
Что значит сильный доллар для компаний США: кто выиграет, а кто проиграет Pro, 09:22
Губернатор сообщил о решении ситуации с писавшими Путину мобилизованными Политика, 09:17
Минфин оценил доходы от ужесточения табачного регулирования в ₽100 млрд Бизнес, 09:12
Любовь к быстрой езде: как наказывать нарушителей ПДД Партнерский проект, 09:00
Гранты на ИТ: как получить поддержку цифровых проектов Дискуссионный клуб, 09:00
«Один день в неделю я вообще не ем»: гендиректор Salesforce — о питании Pro, 08:59
Общество ,  
0 

«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер»

«РИА Новости»: разработку экипировки «Легионер» могут завершить к концу 2023 года

Работы по созданию проекта боевой экипировки «Легионер», которую разрабатывают на смену комплектам «Ратник» и «Сотник» ускорят до одного года, сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Изначально предполагалось, что НИР [научно-исследовательские работы. — РБК] по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник «РИА Новостей» говорил, что решение разработать новую экипировку возникло, так как появились новые материалы и технологии, а также поменялась специфика ведения боевых действий.

Сейчас в России разрабатывают два вида экипировки — «Ратник» и «Сотник». Комплект «Ратник» называют экипировкой второго поколения, она включает в себя более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха. Эту экипировку разрабатывает «ЦНИИточмаш» — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех). К 2020 году российские войска получили более 300 тыс. комплектов «Ратника».

Класс защиты экипировки третьего поколения «Сотник» от внешних повреждений выше, чем у предшественников, так как может не только остановить осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасить ударный импульс за счет применения специальных амортизирующих средств.

В конце сентября «Коммерсантъ» писал об увеличении числа посетителей магазинов, которые продают военную экипировку, после объявления в России частичной мобилизации. Московский магазин «Гард» сообщил газете, что за последнюю неделю поток клиентов там вырос на 35–40%. Также газета изучила сайты некоторых онлайн-магазинов: там предупреждают, что некоторые товары могут отсутствовать, кроме того, возможны задержки при обработке и доставке заказов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: John Medina / Getty Images «Инвестиция, которая окупается» — Марк Бениофф о тренировках и медитации
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК Русский транзит: как не прогореть, торгуя параллельным импортом
Инструкции
Pro
Станут ли проблемы Credit Suisse причиной финансового кризиса в ЕС
Статьи
Pro
Фото: Stefan Postles / Getty Images Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лондонская биржа металлов и ЕС против сырья из России: что будет дальше
Статьи
Pro
Фото: Michael Loccisano / Getty Images Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы
Инструкции
Pro
Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images Сейчас тревожно не только родителям, но и детям. Вот как им помочь
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам
Статьи

Теги
экипировка
Материалы по теме
Глава Чувашии заявил о проблемах с закупкой экипировки для мобилизованных
Политика
Нижний Новгород закупит для мобилизованных шапки, спальники и экипировку
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter