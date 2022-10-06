«РИА Новости» узнало о сокращении сроков разработки экипировки «Легионер»

«РИА Новости»: разработку экипировки «Легионер» могут завершить к концу 2023 года

Работы по созданию проекта боевой экипировки «Легионер», которую разрабатывают на смену комплектам «Ратник» и «Сотник» ускорят до одного года, сообщил «РИА Новости» источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Изначально предполагалось, что НИР [научно-исследовательские работы. — РБК] по экипировке «Легионер» продлятся в течение двух-трех лет, однако заказчик поменял требования и дал задачу ускориться. Таким образом, этот этап работ будет завершен до конца 2023 года», — рассказал собеседник агентства.

Ранее источник «РИА Новостей» говорил, что решение разработать новую экипировку возникло, так как появились новые материалы и технологии, а также поменялась специфика ведения боевых действий.

Сейчас в России разрабатывают два вида экипировки — «Ратник» и «Сотник». Комплект «Ратник» называют экипировкой второго поколения, она включает в себя более 60 элементов: оружие, прицелы, средства индивидуальной защиты, комплекты автономных источников тепла, средства связи и системы активной защиты слуха. Эту экипировку разрабатывает «ЦНИИточмаш» — Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Ростех). К 2020 году российские войска получили более 300 тыс. комплектов «Ратника».

Класс защиты экипировки третьего поколения «Сотник» от внешних повреждений выше, чем у предшественников, так как может не только остановить осколок, летящий со скоростью до 670 м/с, но и погасить ударный импульс за счет применения специальных амортизирующих средств.

В конце сентября «Коммерсантъ» писал об увеличении числа посетителей магазинов, которые продают военную экипировку, после объявления в России частичной мобилизации. Московский магазин «Гард» сообщил газете, что за последнюю неделю поток клиентов там вырос на 35–40%. Также газета изучила сайты некоторых онлайн-магазинов: там предупреждают, что некоторые товары могут отсутствовать, кроме того, возможны задержки при обработке и доставке заказов.