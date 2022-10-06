Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 05 окт, 16:23
Эксперты сообщили о росте вакансий для врачей и фармацевтов с 21 сентября Общество, 05:00
Посол заявил о давлении Запада на Бразилию из-за санкций против России Политика, 04:43
ФТС сообщила, что россияне стали чаще незаконно вывозить деньги за рубеж Финансы, 04:31
SpaceX вывела на орбиту новую группу из 52 интернет-спутников Starlink Технологии и медиа, 04:13
Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса Экономика, 04:02
КНДР после нового пуска своих ракет заявила об угрозе со стороны США Политика, 03:12
Во Франции актрисы отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев Политика, 03:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
США и Норвегия провели успешные испытания реактивного двигателя Политика, 02:32
В «Роскосмосе» назвали срок возможной встречи Борисова с главой NASA Технологии и медиа, 02:30
ЛДПР подготовила поправки в закон о мобилизации с критериями отсрочек Общество, 01:45
Глава делегации России счел, что ЕС не хочет вкладывать в мир на Украине Политика, 01:35
В ЕС заявили о готовности к дипломатическому урегулированию на Украине Политика, 01:25
В ДНР заявили об экспорте угля в Турцию Экономика, 01:21
Глава Кузбасса призвал мобилизованных жениться на гражданских женах Общество, 01:17
Экономика ,  
0 

Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса

Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта ради экономии денег на фоне энергокризиса

В столице Эстонии Таллине утвердили план экономии средств из-за энергокризиса на 2023 год, он предусматривает отказ от новогоднего фейерверка, сообщает радио ERR со ссылкой на городскую управу.

«Дух Рождества должен сохраняться, 31 декабря состоится большой праздник, но без фейерверков», — указал мэр Таллина Михаил Кылварт. Он добавил, что в честь праздника пройдут концерт и лазерное шоу.

Кроме отказа от салюта, власти решили снять ранее рождественские украшения: огни уберут уже в середине января, а не в конце февраля, как это было раньше.

Меры экономии коснутся не только праздничного периода. Власти решили изменить температурные нормы для зданий (19-21 градус для муниципальных, 20-21 — для школах и 21-23 — для детских садов) и сократить время работы уличного освещения в общей сложности на полчаса.

Таким образом власти хотят сэкономить около €10 млн. Всего же в городском бюджете необходимо предусмотреть резерв размером €26 млн на случай рост цен на энергоносители.

Энергокризис в Европе развился на фоне перебоев с поставками газа из России (газ используется в том числе для генерации электроэнергии), которые были вызваны как западными санкциями, так и проблемами с инфраструктурой, в том числе повреждением по пока неизвестной причине газопровода «Северный поток». Также на энергокризис повлияла засуха, из-за которой возникли проблемы в работе гидроэлектростанций.

Европа разрабатывает меры, направленные на сокращение потребления энергии. В Еврокомиссии уже прогнозируют, что предстоящая зима будет «непростой», а следующая — «еще тяжелее».

Читайте на РБК Pro
Pro
В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Из-за каких ошибок менеджера по продажам клиент уйдет в 9 из 10 случаев
Инструкции
Pro
Офисный призыв: как мобилизация повлияет на отношение к сотрудникам 50+
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Как платить налоги и взносы с помощью единого налогового платежа
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Теги
Таллин Эстония экономия энергокризис фейерверк
Материалы по теме
Всемирный банк оценил экономику Европы и Азии без энергии из России
Экономика
Bloomberg узнал, что ЕС скоро опубликует план по борьбе с энергокризисом
Политика
Финский премьер увидела переход на военную экономику из-за энергокризиса
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter