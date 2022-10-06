Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта ради экономии денег на фоне энергокризиса

Власти Таллина откажутся от новогоднего салюта на фоне энергокризиса

В столице Эстонии Таллине утвердили план экономии средств из-за энергокризиса на 2023 год, он предусматривает отказ от новогоднего фейерверка, сообщает радио ERR со ссылкой на городскую управу.

«Дух Рождества должен сохраняться, 31 декабря состоится большой праздник, но без фейерверков», — указал мэр Таллина Михаил Кылварт. Он добавил, что в честь праздника пройдут концерт и лазерное шоу.

Кроме отказа от салюта, власти решили снять ранее рождественские украшения: огни уберут уже в середине января, а не в конце февраля, как это было раньше.

Меры экономии коснутся не только праздничного периода. Власти решили изменить температурные нормы для зданий (19-21 градус для муниципальных, 20-21 — для школах и 21-23 — для детских садов) и сократить время работы уличного освещения в общей сложности на полчаса.

Таким образом власти хотят сэкономить около €10 млн. Всего же в городском бюджете необходимо предусмотреть резерв размером €26 млн на случай рост цен на энергоносители.





Энергокризис в Европе развился на фоне перебоев с поставками газа из России (газ используется в том числе для генерации электроэнергии), которые были вызваны как западными санкциями, так и проблемами с инфраструктурой, в том числе повреждением по пока неизвестной причине газопровода «Северный поток». Также на энергокризис повлияла засуха, из-за которой возникли проблемы в работе гидроэлектростанций.

Европа разрабатывает меры, направленные на сокращение потребления энергии. В Еврокомиссии уже прогнозируют, что предстоящая зима будет «непростой», а следующая — «еще тяжелее».