Более 50 французских актрис и певиц отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев

Во Франции актрисы отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев

Свыше 50 французских актрис, певиц и активисток приняли участие в акции Hair for freedom («Волосы за свободу») в поддержку иранских протестующих, которые вышли на улицы после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Видео, на которых участницы акции отрезают себе волосы, опубликовала одна из участниц акции, актриса Марион Котийяр в своем Instagram (владелец соцсети, компания Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена).

К акции также присоединились актрисы Жюльет Бинош («Оскар» за роль в фильме «Английский пациент»), Беренис Бежо (номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Артист»), Изабель Юппер (номинантка на «Оскар» за роль в фильме «Она»), певица Барбара Прави (заняла второе место на «Евровидении-2021) и другие.

«За смелых женщин и смелых мужчин Ирана, которые в этот самый момент меняют мир, борясь за свободу», — написала Котийяр под видео.

Отрезание прядей волос связано с тем, что погибшая Амини «умерла за то, что выпустила несколько прядей волос» из-под хиджаба, пояснила актриса. По правилам, волосы не должны выбиваться из-под хиджаба.

Амини 13 сентября задержала полиция нравов. Девушка скончалась через несколько часов после того, как ее отпустили: она впала в кому и не пришла в сознание. Официально причиной смерти назвали инсульт и остановку сердца, однако родители Амини настаивают, что она была здорова. Позднее появилась информация, что в полиции девушку избили и проломили ей череп.

На этом фоне в стране 17 сентября, в день похорон Амини, начались протесты. Хотя власти решили расследовать инцидент, митинги продолжаются до сих пор. Во время протестов женщины массово снимали хиджабы, жгли их, отрезали себе волосы. Также звучат антиправительственные лозунги.