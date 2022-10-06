В ДНР заявили об экспорте угля в Турцию
ДНР экспортирует уголь в Турцию, а оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил «РИА Новости» премьер республики Виталий Хоценко.
«Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах», — сказал он.
В конце августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может экспортировать «качественные сортовые марки». В июле Пушилин обсуждал ситуацию в угольной отрасли, в том числе вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт, с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко.
5 октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России ДНР, а также ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Российское предприятие «Арктикуголь» в начале сентября сообщило, что после того как в Европе отказались от экспорта из России, на складе скопилось около 70 тыс. т угля. В компании рассказали, что сейчас ведут переговоры с Турцией о поставках угля туда.
Согласно данным базы ООН Comtrade, импорт угля из России в Турцию в мае вырос на 11% к маю прошлого года (до 1,03 млн т).