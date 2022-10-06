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В ДНР заявили об экспорте угля в Турцию

Премьер ДНР Хоценко заявил, что республика экспортирует уголь в Турцию

ДНР экспортирует уголь в Турцию, а оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил «РИА Новости» премьер республики Виталий Хоценко.

«Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах», — сказал он.

В конце августа глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика полностью обеспечена углем и может экспортировать «качественные сортовые марки». В июле Пушилин обсуждал ситуацию в угольной отрасли, в том числе вопросы развития угледобывающей промышленности и обеспечение конкурентоспособности шахт, с замглавы администрации президента России Сергеем Кириенко.

5 октября президент Владимир Путин подписал законы о присоединении к России ДНР, а также ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Российское предприятие «Арктикуголь» в начале сентября сообщило, что после того как в Европе отказались от экспорта из России, на складе скопилось около 70 тыс. т угля. В компании рассказали, что сейчас ведут переговоры с Турцией о поставках угля туда.

Согласно данным базы ООН Comtrade, импорт угля из России в Турцию в мае вырос на 11% к маю прошлого года (до 1,03 млн т).

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