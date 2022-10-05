Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 58,06 (+1,89) Инвестиции, 16:23
Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 59,4 (+0,61) Инвестиции, 16:23
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 23:10
Месси побил рекорд Лиги чемпионов Спорт, 23:04
Минобороны заявило об активности вооруженных формирований США в Сирии Политика, 22:57
Роспатент зарегистрировал вакцину от оспы обезьян Общество, 22:55
Минцифры назвало дату публикации направлений для ИТ-льгот Бизнес, 22:51
Почему при инсульте надо успеть попасть в «терапевтическое окно» Партнерский проект, 22:44
«Роскосмос» пообещал работать с NASA «так долго, как можно представить» Технологии и медиа, 22:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Штрафы по ДНК: правила экологичного выгула собак Партнерский проект, 22:15
Загитова ответила на претензии к дикции фразой «у меня удмуртская речь» Спорт, 22:09
Кто получал Нобелевскую премию два раза или больше. Фотогалерея Общество, 22:02 
СКА забросил пять шайб «Спартаку» Спорт, 21:47
Школьницу в Казани отправили под домашний арест за поджог военкомата Политика, 21:47
Финские пограничники назвали недопуск россиян самодеятельностью Finnair Политика, 21:31
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 21:26
Общество ,  
0 

Роспатент зарегистрировал вакцину от оспы обезьян

Роспатент зарегистрировал разработанную «Вектором» вакцину от оспы обезьян
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images
Фото: Hannibal Hanschke / Getty Images

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала патент на вакцину от оспы обезьян, разработанную центром «Вектор», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) рассмотрели заявку центра «Вектор», провели информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и ее соответствии мировой новизне», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что современный подход состоит во введении методами генетической инженерии направленных мутаций, нарушающих гены и контролирующих защитные реакции организма против вирусной инфекции.

8 августа научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы НИОХ-14. Препарат будет производиться в капсулах по 200 мг, его можно будет применять как против оспы обезьян, так и против натуральной оспы. Клинические испытания длились два года.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание. Впервые его выделили в 1958 году, большинство случаев были обнаружены в Африке. Однако в 2003 году вирус вышел за пределы континента: тогда заразился житель США.

Симптомы — повышение температуры, головная и мышечная боль, сыпь.

Новая вспышка началась в мае этого года. О заболевшем, который вернулся из Нигерии, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Затем случаи заражения обнаружили в Швейцарии, Израиле, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Дании, Франции, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Грузии, Южной Корее, Турции, США и Японии.

В России зарегистрировали два случая заражения. Оба раза заболевание выявили у россиян, вернувшихся из поездки по Европе.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 31 августа, всего в мире выявили 50 496 случаев заражения, 16 человек умерли.

Читайте на РБК Pro
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Rusal Почему решение «Русала» о выплате дивидендов не вдохновило инвесторов
Статьи
Pro
Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации
Инструкции
Pro
Фото: Fox 2000 Pictures При бессоннице лучше всего помогает снотворное. Почему это миф
Статьи
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
Фото: Stringer China / Reuters Когда вместо косметолога лучше идти к пластическому хирургу
Инструкции
Pro
Как изменилось поведение частных инвесторов при падении рынка акций
Статьи
Теги
Роспатент патент вакцинация Оспа обезьян Вектор
Материалы по теме
В России выявили второй случай оспы обезьян
Общество
Производитель вакцины от оспы допустил передачу технологий США
Бизнес
«Вектор» подал заявку на регистрацию первого препарата против оспы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter