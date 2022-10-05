Роспатент зарегистрировал вакцину от оспы обезьян

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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) выдала патент на вакцину от оспы обезьян, разработанную центром «Вектор», сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

«Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) рассмотрели заявку центра «Вектор», провели информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и ее соответствии мировой новизне», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что современный подход состоит во введении методами генетической инженерии направленных мутаций, нарушающих гены и контролирующих защитные реакции организма против вирусной инфекции.

8 августа научный центр вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» подал заявку на регистрацию первого российского препарата против оспы НИОХ-14. Препарат будет производиться в капсулах по 200 мг, его можно будет применять как против оспы обезьян, так и против натуральной оспы. Клинические испытания длились два года.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание. Впервые его выделили в 1958 году, большинство случаев были обнаружены в Африке. Однако в 2003 году вирус вышел за пределы континента: тогда заразился житель США. Симптомы — повышение температуры, головная и мышечная боль, сыпь. Новая вспышка началась в мае этого года. О заболевшем, который вернулся из Нигерии, сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании. Затем случаи заражения обнаружили в Швейцарии, Израиле, Австрии, Бельгии, Чехии, Словении, Дании, Франции, Финляндии, Ирландии, Норвегии, Грузии, Южной Корее, Турции, США и Японии. В России зарегистрировали два случая заражения. Оба раза заболевание выявили у россиян, вернувшихся из поездки по Европе. По данным Всемирной организации здравоохранения на 31 августа, всего в мире выявили 50 496 случаев заражения, 16 человек умерли.