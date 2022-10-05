Рогов сообщил об обстреле ВСУ Энергодара

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Украинские военные открыли огонь по береговой линии вблизи Энергодара, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Обстрел ведется с противоположной стороны Днепра с использованием американской 155-мм гаубичной артиллерии», — написал Рогов. По его словам, ВСУ также используют дроны с самодельными взрывными устройствами.

Накануне власти Энергодара вновь сообщали об обстрелах города — за день, 4 октября, было зафиксировано не менее 16 прилетов. Обстрел проводился с противоположного берега Днепра.

С 4 октября в Энергодаре было установлено новое время комендантского часа. С 20:00 до 6:00 местным жителям запрещено передвигаться по городу, работа круглосуточных торговых точек также была приостановлена.