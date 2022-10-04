Власти Энергодара: в городе с 4 октября вводится новое время комендантского часа

В Энергодаре с 4 октября ввели новое время комендантского часа

Комендантский час будет действовать в Энергодаре с 22:00 до 06:00. В это время местным жителям будет запрещено передвигаться по городу, работу круглосуточных торговых точек так же приостановят на данный период

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Энергодара с 4 октября временно установят комендантский час для обеспечения безопасности местных жителей. Об этом сообщается в телеграм-канале властей города.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 06:00. В этот период будет запрещено передвигаться по городу. Помимо этого будет запрещена работа круглосуточных рабочих точек.

«Вниманию дежурных смен работников АЭС и ТЭС. При передвижении по городу во время комендантского часа необходимо обязательно иметь при себе удостоверение личности и специальный пропуск на передвижение по городу во время комендантского часа», — подчеркнули власти Энергодара.

Надзор за соблюдением требований будут вести правоохранительные органы города.

Власти Энергодара уже не раз вводили и изменяли время действия комендантского часа. Так, изначально он действовал с 00:00 до 05:00. Однако в конце июля его продлили — с 20:00 30 июля до 05:00 31 июля. После этого город вернулся к старому расписанию комендантского часа.

В Энергодаре находится Запорожская АЭС. Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции. В связи с возросшей опасностью аварии атомную электростанцию в сентябре посетила миссия Международного агентства по атомной энергии. Она подтвердила факт обстрелов, но не уточнила, кто за них ответственен. После этого организация начала работу по созданию безопасной зоны вокруг станции.

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1 октября ВГА Энергодара сообщили, что 1 октября ВСУ обстреляли прибрежную линию города. По данным местных властей, было слышно 13 взрывов. Один из снарядов попал в отводящую трубу ТЭС.