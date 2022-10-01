Власти Энергодара сообщили о попадании снаряда в трубу ТЭС

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Один из выпущенных ВСУ снарядов попал в отводящую трубу ТЭС в Энергодаре. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«С сегодняшнего дня нанесено по инфраструктуре города огромнейшее количество ударов. В первую очередь удару крупному подверглась тепловая электростанция, даже было попадание в отводящую трубу», — сказал он (цитата по ТАСС).

Отводящая труба, по которой пришелся удар, находится в километре от Запорожской АЭС, добавил Волга.

Ранее сообщалось об обстрелах прибрежной территории Энергодара. Власти города говорили как минимум о 13 взрывах.

Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах Запорожской АЭС. В связи с обстрелами и возросшей опасностью аварии атомную электростанцию в сентябре посетила миссия Международного агентства по атомной энергии. Она подтвердила, что обстрелы действительно были, но не уточнила, кто за них ответственен. После этого организация начала работу по созданию безопасной зоны вокруг станции.