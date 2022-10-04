Власти сообщили о 16 «прилетах» во время обстрела Энергодара

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Энергодар в Запорожской области обстреливают украинские военные — предварительно, из американских 155-миллиметровых гаубиц M777, написал в телеграм-канале член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«ВСУ открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии города энергетиков. Не менее 16 прилетов», — сообщил Рогов.

Обстрел идет с противоположного берега Днепра, уточнил он. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил Рогов.

В Энергодаре находится крупнейшая атомная электростанция в Европе — Запорожская АЭС: как и город, ее территория также попадает под обстрелы. 1 октября в ВГА сообщили, что на набережной в результате ударов было слышно не менее 13 взрывов, а один из снарядов попал в трубу теплоэлектростанции, которая находится в километре от АЭС.