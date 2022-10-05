Россия начала переговоры о поставке СПГ в Мьянму

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Москва и Мьянма развивают взаимодействие в энергетической сфере, на повестке дня — вопросы поставок российских энергоносителей в страну, сообщил директор третьего департамента Азии МИД России Николай Ноздрев в интервью «РИА Новости».

По словам дипломата, речь идет в том числе о поставке нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Также «прорабатывается возможность привлечения российских компаний к модернизации нефтеперерабатывающего комплекса этой страны», рассказал Ноздрев.

Ранее премьер Мьянмы и глава Государственного административного совета Мин Аун Хлайн сообщил «РИА Новости», что страна начала закупать российские нефтепродукты и готова оплачивать поставки в рублях. В начале сентября, во время выступления на Восточном экономическом форуме Аун Хлайн заявил, что использование других валют в мировой торговле — рубля, юаня и рупии — позволит прекратить политику «долларового устрашения».

В августе власти Мьянмы рассказали, что на фоне роста цен внутри страны намерены покупать бензин и горючее в России.