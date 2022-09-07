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Лидер Мьянмы рассказал о политике крупных стран «долларового устрашения»

Лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн назвал Путина обеспечивающим мировую стабильность лидером
Мин Аун Хлайн
Мин Аун Хлайн (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Для прекращения политики «долларового устрашения» в мировой торговле можно использовать рубли, юани и рупии, заявил премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Некоторые страны используют доллар, который непосредственно связан с финансовой безопасностью, в качестве оружия. Крупные державы применяют против многих стран политику «долларового устрашения». По моему мнению, в мировой торговле можно использовать такие валюты, как рубли, юани и рупии. Кроме того, система прямого товарообмена также может заменить доллар». — сказал Аун Хлайн.

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На встрече с российским президентом Владимиром Путиным на полях ВЭФ лидер Мьянмы назвал его «лидером мира», так как тот, по его мнению, контролирует стабильность во всем мире.

«С вашей помощью страна развивается интенсивно. Когда вы стали управлять страной, Россия, можно сказать, стала на первом месте в мире. И мы бы называли вас не лидером России, а лидером мира, потому что вы контролируете и организуете стабильность во всем мире», — сказал Мин Аун Хлайн (цитата по ТАСС).

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Фото:Andy Wong / AP

О снижении доверия к доллару США президент России Владимир Путин говорил еще в марте. Он связал это с решением западных стран заморозить около $300 млрд российских валютных резервов. «Серьезный удар нанесен по всей глобальной экономике и торговле, по доверию и к американскому доллару как к основной резервной валюте», — отмечал глава государства.

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В августе замглавы МИД России Александр Панкин отмечал, что использование доллара во взаиморасчетах стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилось до 21% от общего объема операций, в то время как платежи в нацвалютах достигли порядка 75%. По его словам, на фоне усиливающегося геополитического давления «коллективного Запада» единственным способом гарантировать стабильность торгово-экономических связей между Россией и ее партнерами является уход от использования ставших «токсичными» валют — доллара США и евро.

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