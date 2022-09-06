Лидер Мьянмы счел невозможным создание российских военных баз в стране

Россия является другом Мьянмы, и страны могут найти другие формы сотрудничества по стабилизации в регионе, в том числе в области обороны, подчеркнул Мин Аун Хлайн

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Создание российских военных баз, как и баз любой другой страны, в Мьянме невозможно, так как это запрещает конституция. Об этом заявил лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн в интервью «РИА Новости»

«Да, мы не можем разрешить создание военной базы иностранной страны. Но Россия — наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе в обороне», — сказал он на полях Восточного экономического форума.

Мин Аун Хлайн указал на то, что помимо военных баз существуют и другие формы сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе.

Восточный экономический форум проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

В середине августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что стране не нужны военные базы на своей территории.

«Сербия сама будет защищать свою страну и народ, строить союзы и не стыдиться хороших отношений с Россией, Америкой и Китаем. Мы позаботимся о себе», — подчеркнул он.

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В январе зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что о размещении российских военных баз на Кубе и в Венесуэле, как это было во времена СССР, не может быть и речи.

По его словам, обе эти страны — как партнеры России, так и суверенные государства, которые «стремятся выйти из изоляции, в известной степени восстановить нормальные отношения с США».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, отвечая на вопрос о возможности развертывания российской военной инфраструктуры на Кубе или в Венесуэле: «Я не хочу ничего ни подтверждать, ничего исключать здесь тоже не буду». Он добавил, что решение зависит от «действий американских коллег».

Советник президента США Джейк Салливан в ответ пообещал, что, если Москва будет действовать в этом направлении, Вашингтон «решительно разберется» с ситуацией.