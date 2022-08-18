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Мьянма решила покупать бензин в России

Хунта объясняет интерес к российскому топливу его «качеством и низкой стоимостью». После переворота в стране в феврале 2021 года цены на бензин подскочили на 350%
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters
Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Правящая хунта Мьянмы собирается импортировать бензин и горючее из России на фоне роста цен на топливо в стране, сообщает Reuters.

«Мы получили разрешение на импорт бензина из России», — заявил официальный представитель военной хунты Зо Мин Тун.

Мьянма будет закупать российское топливо из-за его «качества и низкой стоимости».

По словам Зо Мин Туна, глава хунты Мин Аун Хлайн обсуждал поставки энергоресурсов во время поездки в Россию в прошлом месяце. Мьянма сейчас импортирует топливо из Сингапура.

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Военные уже создали отдельный комитет по закупкам российского топлива.

Переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года, после этого страна оказалась под санкциями США, ЕС и Великобритании.

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За последние полтора года цены на топливо в стране выросли приблизительно на 350%. По данным на 16 августа, бензин АИ-92 стоил 2365 кьятов (около $1,1) за литр, АИ-95 — 2445 кьятов, а дизель — 2700 кьятов.

На цены влияет в том числе девальвация кьята. Так, в начале августа Центральный банк Мьянмы поднял обменный курс доллара с 1850 до 2100 кьятов.

Кроме того, поставки топлива идут с перебоями. Некоторые заправочные станции приостановили продажи топлива или ограничили их, сообщает Global New Light Of Myanmar.

Жители также страдают от отключений электричества.

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Теги
Елена Чернышова
Мьянма бензин экспорт бензина
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