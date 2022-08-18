Мьянма решила покупать бензин в России
Правящая хунта Мьянмы собирается импортировать бензин и горючее из России на фоне роста цен на топливо в стране, сообщает Reuters.
«Мы получили разрешение на импорт бензина из России», — заявил официальный представитель военной хунты Зо Мин Тун.
Мьянма будет закупать российское топливо из-за его «качества и низкой стоимости».
По словам Зо Мин Туна, глава хунты Мин Аун Хлайн обсуждал поставки энергоресурсов во время поездки в Россию в прошлом месяце. Мьянма сейчас импортирует топливо из Сингапура.
Военные уже создали отдельный комитет по закупкам российского топлива.
Переворот в Мьянме произошел в феврале 2021 года, после этого страна оказалась под санкциями США, ЕС и Великобритании.
За последние полтора года цены на топливо в стране выросли приблизительно на 350%. По данным на 16 августа, бензин АИ-92 стоил 2365 кьятов (около $1,1) за литр, АИ-95 — 2445 кьятов, а дизель — 2700 кьятов.
На цены влияет в том числе девальвация кьята. Так, в начале августа Центральный банк Мьянмы поднял обменный курс доллара с 1850 до 2100 кьятов.
Кроме того, поставки топлива идут с перебоями. Некоторые заправочные станции приостановили продажи топлива или ограничили их, сообщает Global New Light Of Myanmar.
Жители также страдают от отключений электричества.