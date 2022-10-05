Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 56,17 (+1,78) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 58,79 (+1,22) Инвестиции, 04 окт, 16:13
Южная Корея и США запустили четыре ракеты в ответ на испытания КНДР Политика, 03:13
NYT узнала об иске Анджелины Джоли к Бреду Питту о домашнем насилии Общество, 02:46
В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около 15 взрывах Политика, 02:02
Венгрия рассказала, каких исключений из санкций против России добилась Политика, 02:01
Львовский университет присвоил Борису Джонсону звание почетного доктора Политика, 01:43
ФСБ рассекретила документы о воевавших против Гитлера словаках Политика, 01:19
Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках» Политика, 01:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Госдолг США достиг рекордных $31 трлн Экономика, 00:55
Посла России вызвали в МИД Швейцарии из-за присоединения новых территорий Политика, 00:44
«Барселона» проиграла «Интеру» и установила антирекорд в Лиге чемпионов Спорт, 00:41
Суд продлил арест автору блога «Адские бабки» до 7 ноября Технологии и медиа, 00:36
Умерла обладательница трех «Грэмми» кантри-певица Лоретта Линн Общество, 00:35
В Пентагоне допустили атаку Украины на Крым с помощью HIMARS Политика, 00:30
Пушилин объявил о прекращении выдачи паспортов ДНР Политика, 00:18
Военная операция на Украине ,  
0 

В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около 15 взрывах

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало примерно 15 взрывов, сообщила администрация города в Telegram.

«00.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: около 15 воздушных взрывов», — сказано в сообщении.

Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. По состоянию на 2020 год в нем проживало около 45,8 тыс. человек.

В Херсоне и Новой Каховке прогремели взрывы
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Власти Херсонской области, которая вошла в состав России по итогам референдума от 23-27 сентября, не раз сообщали об обстрелах и срабатывании систем ПВО. Так, 1 октября телеграм-канал «Новокаховская правда» сообщил, что в воздухе над городом прозвучало три взрыва. Тогда также сработала система ПВО. Той ночью город подвергался обстрелам трижды.

На следующий день в администрации города сообщили примерно о десяти взрывах и новом срабатывании системы ПВО.

Взрывы также звучали в городе 3 и 4 октября. Власти несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва» Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Alejandro Ernesto / DPA / Global Look Press В богатых странах грядет «демографическая зима». Что может это изменить
Статьи
Pro
«Вы нам не подходите»: как отказать кандидату и не оказаться в суде
Статьи
Pro
Почему резко дорожал рубль и что с ним может быть без торгов на бирже
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции
Pro
Как увеличить уставный капитал ООО
Инструкции

Теги
Новая Каховка обстрел ПВО Херсонская область
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter