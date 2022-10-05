В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около 15 взрывах

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), прозвучало примерно 15 взрывов, сообщила администрация города в Telegram.

«00.00. В Новой Каховке вновь звучит сирена Воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: около 15 воздушных взрывов», — сказано в сообщении.

Новая Каховка находится примерно в 60 км к востоку от Херсона. Город стоит на левом берегу Днепра, ниже Каховской ГЭС. По состоянию на 2020 год в нем проживало около 45,8 тыс. человек.

Власти Херсонской области, которая вошла в состав России по итогам референдума от 23-27 сентября, не раз сообщали об обстрелах и срабатывании систем ПВО. Так, 1 октября телеграм-канал «Новокаховская правда» сообщил, что в воздухе над городом прозвучало три взрыва. Тогда также сработала система ПВО. Той ночью город подвергался обстрелам трижды.

На следующий день в администрации города сообщили примерно о десяти взрывах и новом срабатывании системы ПВО.

Взрывы также звучали в городе 3 и 4 октября. Власти несколько раз объявляли воздушную тревогу.