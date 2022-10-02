В Новой Каховке сообщили о работе ПВО и около десяти взрывах

В Новой Каховке Херсонской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели около десяти взрывов, сообщает военно-гражданская администрация города в телеграм-канале.

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая... Работает ПВО: около 10 воздушных взрывов», — говорится в сообщении.

Вечером 1 октября ВГА Новой Каховки также передавала, что под непрерывную работу сирены в Новой Каховке работает ПВО. Тогда в воздухе прогремели два взрыва.

В ночь на 1 октября Новая Каховка также трижды подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Администрация передавала о двух десятках «воздушных взрывов». В результате были повреждены жилые дома.

Новая Каховка расположена в 60 км к северо-востоку от Херсона, на берегу Днепра. В городе находится Каховская ГЭС. Этот район не раз обстреливали, были зафиксированы удары по жилым домам.

Так, 20 сентября при попадании боеприпаса в жилой дом два человека получили ранения. Их госпитализировали с рвано-ушибленными ранами в состоянии средней тяжести.