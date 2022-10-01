В Новой Каховке сообщили об обстрелах жилых районов

Ночью 1 октября Новая Каховка Херсонской области несколько раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, есть повреждения в жилых домах, говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города.

ВГА трижды за ночь сообщала об обстрелах. Первый был около 4:00 мск, второй - после 5:00 мск, третий — после 6:00. Около 9:00 случился новый обстрел. Администрация сообщила о двух десятках «воздушных взрывов».

Также она опубликовала кадры разрушений в жилых районах города, снятые военкорами. Данные о пострадавших не приводятся.

Новая Каховка находится в 60 км к северо-востоку от Херсона, на берегу Днепра. Здесь располагается Каховская ГЭС. Район, где находится объект, не раз обстреливали, были и удары по жилым домам.

20 сентября при попадании боеприпаса в жилой дом получили ранения два человека, сообщало министерство здравоохранения области в телеграм-канале. У пострадавших были рвано-ушибленные раны, их гсопитализировали в состоянии средней тяжести.