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Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках»

Захарова: Дания заняла «гадкую и противозаконную позицию» по авариям на «Северных потоках»

Дания заняла «гадкую и противозаконную позицию» в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Во-первых, министр иностранных дел этой страны Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. Во-вторых, в интервью СМИ господин Кофод объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается «задать курс обсуждению диверси <...> и отвлечь внимание от событий на Украине», — объяснила Захарова. По ее словам, министр обвинил Москву в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов».

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Представитель МИДа подчеркнула, что Россия «привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях», указывающие на заинтересованность некоторых государств, в первую очередь США, в разрушении газопроводов. Она добавила, что в самих Соединенных Штатах «раздаются голоса представителей экспертов и представителей истеблишмента» в пользу причастности американских спецслужб к диверсиям. В пример Захарова привела слова бывшего сенатора Ричарда Блэка, который говорил об уничтожении трубопроводов ЦРУ или с согласия ЦРУ.

Она указала также, что Копенгаген ничего не сказал о «безосновательности заявлений» тогдашней премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему отравления Скрипалей. Молчала Дания и в других ситуациях, когда «обвинения в адрес России и других стран сыпались как из ведра».

Аварии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Утечки газа были зафиксированы в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В компании «Газпром» сказали, что сроки возобновления работоспособности двух газопроводов оценить пока невозможно.

Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. По словам генпрокурора Игоря Краснова, западные страны «не особо пытались скрыть свои действия» по разрушению газопроводов.

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В своих обвинениях российские власти ссылались, в частности, на слова президента США Джо Байдена, который незадолго до начала российской спецоперации на Украине пообещал, что в случае начала военного конфликта «Северный поток-2» не заработает. В администрации американского лидера после взрывов объяснили, что Байден обещал не допустить ввода трубы в строй, а не уничтожить ее.

Белый дом исключил причастность к авариям одной из стран НАТО.

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МИД Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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