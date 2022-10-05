Захарова назвала «гадкой» позицию Дании по взрывам на «Северных потоках»

Дания заняла «гадкую и противозаконную позицию» в связи со взрывами на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Во-первых, министр иностранных дел этой страны Йеппе Кофод дал команду своим представителям в Нью-Йорке отказаться от участия в созванном Россией 30 сентября специальном заседании СБ ООН, на котором и предполагалось предметно обсудить ситуацию. Во-вторых, в интервью СМИ господин Кофод объяснил это неучастие тем, что Россия якобы пытается «задать курс обсуждению диверси <...> и отвлечь внимание от событий на Украине», — объяснила Захарова. По ее словам, министр обвинил Москву в «распространении ложной информации о якобы причастности Запада к подрыву газопроводов».

Представитель МИДа подчеркнула, что Россия «привела исключительно факты и прямые цитаты заявлений на высшем и высоком уровнях», указывающие на заинтересованность некоторых государств, в первую очередь США, в разрушении газопроводов. Она добавила, что в самих Соединенных Штатах «раздаются голоса представителей экспертов и представителей истеблишмента» в пользу причастности американских спецслужб к диверсиям. В пример Захарова привела слова бывшего сенатора Ричарда Блэка, который говорил об уничтожении трубопроводов ЦРУ или с согласия ЦРУ.

Она указала также, что Копенгаген ничего не сказал о «безосновательности заявлений» тогдашней премьер-министра Британии Терезы Мэй на тему отравления Скрипалей. Молчала Дания и в других ситуациях, когда «обвинения в адрес России и других стран сыпались как из ведра».

Аварии на «Северных потоках» произошли 26 сентября. Утечки газа были зафиксированы в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В компании «Газпром» сказали, что сроки возобновления работоспособности двух газопроводов оценить пока невозможно.

Президент России Владимир Путин обвинил в случившемся «англосаксов». «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал», — сказал он. По словам генпрокурора Игоря Краснова, западные страны «не особо пытались скрыть свои действия» по разрушению газопроводов.

Читайте на РБК Pro Pro Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Шесть упражнений, чтобы предотвратить проблемы из-за сидячей работы Инструкции Pro Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации Какие траты придется нести компаниям при подготовке к мобилизации Инструкции Pro Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Что делать сотрудникам, если нарушены их права при частичной мобилизации Инструкции Pro Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики Как цифровизация стройки возвращает отрасль во времена плановой экономики Статьи Pro Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Как вести деловую переписку: объясняют Ильяхов и Сарычева Саммари Pro Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Чего нельзя делать инвесторам во время падения рынка Статьи Pro В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Статьи Pro Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда Статьи

В своих обвинениях российские власти ссылались, в частности, на слова президента США Джо Байдена, который незадолго до начала российской спецоперации на Украине пообещал, что в случае начала военного конфликта «Северный поток-2» не заработает. В администрации американского лидера после взрывов объяснили, что Байден обещал не допустить ввода трубы в строй, а не уничтожить ее.

Белый дом исключил причастность к авариям одной из стран НАТО.